Maurizio Battista – 30 anni e non li dimostra: anticipazioni e streaming

Questa sera, domenica 27 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Italia 1 va in onda lo spettacolo Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra in cui il comico romano rivive l’Italia degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Musica, giochi, tecnologie, rapporti personali e mille altre situazioni della nostra vita, hanno subito dei cambiamenti epocali. Maurizio con la sua arguzia cercherà di capire se la nostra società si sia involuta o evoluta, per farci divertire con questo spaccato dell’Italia a specchio nella sua vita personale anch’essa decisamente cambiata di pari passo con i tempi. Uno spettacolo in cui i suoi ricordi personali si fondono con quelli di tutti, evocando situazioni ed esperienze che ci hanno portato a oggi. E come nella migliore tradizione italiana, il comico guarda le cose dal proprio angolo particolare, grazie alla capacità di cogliere il lato buffo delle cose e alla propria spiccata autoironia, confeziona uno spettacolo allegro, talvolta amaro, ma sempre molto divertente.

Streaming e tv

Dove vedere Maurizio Battista – 30 anni e non li dimostra in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda oggi – domenica 27 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

