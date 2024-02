Chi è Mattia Stanga, il tiktoker e inviato del PrimaFestival di Sanremo 2024. Anni, età, carriera, lavoro, Instagram, vita privata, fidanzata, TikTok, video

Chi è Mattia Stanga? Il noto Tiktoker e star di social è uno degli inviati speciali del PrimaFestival di Sanremo 2024, il programma di dieci minuti in onda su Rai 1 alle 20.30 dopo il Tg1 che ci regala anticipazioni e interviste sul Festival. Il PrimaFestival partirà il 3 febbraio e andrà avanti fino alla finalissima del 10 febbraio. Mattia Stanga è uno degli inviati insieme a Daniele Cabras. A loro il compito di intervistare i cantanti e raccontarci retroscena e curiosità su Sanremo 2024. La conduzione è affidata alla coppia Paola e Chiara.

Ma chi è Mattia Stanga? Stanga è stato inserito da Forbes nella lista dei 30 tiktoker più influenti del nostro Paese. Bresciano, 25 anni, è nato nel 1998, è una delle star italiane di TikTok che, grazie ai suoi video POV (acronimo di “Point of View”, ossia “punto di vista”) è riuscito ad ottenere numeri da capogiro, con milioni di follower sui social.

Senza troppe post-produzioni (per creare un video impiega 10 minuti), senza copioni ed in maniera spontanea con un linguaggio semplice, tagliente e ironico, nei suoi video Stanga mostra, in particolare, il suo punto di vista sul comportamento delle persone in base alla loro professione, come impiegato delle poste o farmacista. Tutto per lui è iniziato imitando la madre e caricando i risultati online, nei quali si sono riconosciute tantissime mamme italiane. “Sono stato fortunato perché io prendo in giro le mamme, non era scontato che avessi tutto questo seguito. Per fortuna la gente è molto autoironica, più di quanto si possa pensare”, ha detto.

“Mia mamma è forse dove è nato tutto. Probabilmente è lei la vera star. Sin da piccolo la osservavo tantissimo: abbiamo vissuto in simbiosi fino a che non è nata Giulia, che ha otto anni meno di me”. Giulia è la sorella minore di Mattia. La comicità di Mattia ha conquistato anche il mondo del lusso e ha collaborato con brand come Prada, Gucci e Dior. Ha infatti una grande passione per la moda. Recente è la collaborazione con l’azienda di gioielli Pandora, che lo ha visto protagonista della campagna pubblicitaria che celebra le festività natalizie.

Una comicità, quella di Mattia Stanga, che nasce dall’osservazione sin da bambino dei dettagli, di quei atteggiamenti stereotipati delle persone che tutti vediamo, ma che poi ci dimentichiamo e di cui Mattia si nutre per far sorridere quelli che lo seguono su TikTok. Si è da poco laureato in Economia e Gestione Aziendale. Ha condotto come inviato speciale le interviste backstage degli Eurovision Song Contest 2022 di Torino per TikTok. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo podcast Sei Stanga? che ha superato i 3 milioni di ascolti su Spotify.

Recentemente ha preso parte al format Stanga in the Sky, andato in onda a settembre sui canali tv Sky. Ora la grande opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico di Rai 1 con il Prima Festival di Sanremo 2024. Non ama condividere dettagli della sua vita privata. Su Instagram è seguito da oltre 1 milione di persone.