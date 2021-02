Chi è Matteo Rizzolo, la recluta de La Caserma

Chi è Matteo Rizzolo, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Il 22enne di origini siciliane (è nato a Palermo, ha vissuto ad Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento) vive da otto anni a Parma con la mamma, il papà e suoi fratelli, con i quali ha un rapporto di amore e odio. Lì studia all’università il corso in scienze motorie, sport e salute e fa l’organizzatore di eventi e viaggi per un blog. Il ragazzo partecipa al reality, perché è l’occasione per mettersi alla prova lontano dalla propria famiglia. Come molti suoi coetanei Matteo Rizzolo è attivo sui social, in particolare Instagram.

Regole

Abbiamo visto chi è la recluta Matteo Rizzolo, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome cognome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

