Matilde Gioli a Sanremo 2021: biografia, fidanzato e cachet per il Festival

C’è anche Matilde Gioli tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è l’attrice che stasera, venerdì 5 marzo, salirà sul palco dell’Ariston nel corso della quarta puntata della kermesse canora (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) in onda su Rai 1.

Biografia

Nata a Milano il 2 settembre 1989 da padre pugliese e madre toscana, Matilde Gioli ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo con il cognome della madre. Dopo il liceo Classico e la laurea in Filosofia presso l’Università statale di Milano, diventa nota al grande pubblico grazie al film Il capitale umano di Paolo Virzì, con il quale vince tantissimi premi, tra cui il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d’Argento 2014.

Sul piccolo schermo, invece, l’esordio arriva nel 2014 in un episodio di Gomorra – La serie. L’anno seguente torna al cinema con tre film: Solo per il weekend, presentato in anteprima al Montreal World Film Festival, Belli di papà e Un posto sicuro.

Tra il 2015 e il 2016, inoltre, prende parte alla miniserie tv, Di padre in figlia, e alle pellicole 2night e The Startup. Tra le protagoniste del film Mamma o papà?, nel 2017 viene scelta come valletta per il quiz Rischiatutto, condotto da Fabio Fazio.

Nel 2017 è nel cast della pellicola La casa di famiglia, mentre nel 2018 recita nel film Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi. Nel 2019, l’attrice è diventata testimonial di Fearless Olaz, con Nilufar Addati e Nina e Sophie Rima. Nel 2020 poi recita al fianco di Luca Argentero nella fiction di successo, Doc, Nelle tue mani.

Matilde Gioli, la vita privata: il fidanzato

Cosa sappiamo della vita privata di Matilde Gioli? L’attrice è legatissima ai suoi tre fratelli, una unione che si è rafforzata ancora di più dopo la morte del papà, scomparso quando erano i suoi fratelli erano piccoli. “Il mio papà si è ammalato e, in pochissimo tempo, ci ha lasciato – ha dichiarato Matilde Gioli in un’intervista – Io non avevo ancora 23 anni. I miei fratelli piccoli lo hanno avuto per così poco: diventare adulti senza un padre è dura”.

Ma chi è il fidanzato di Matilde Gioli? Al momento l’attrice sembrerebbe essere single. In passato, l’interpreta ha avuto una relazione con Matteo, un operatore finanziario, naufragata nel 2019. Prima ancora, la giovane ha avuto un flirt con il collega Francesco Scianna.

Cachet Sanremo 2021

Ma qual è il cachet percepito da Matilde Gioli per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021? Sui compensi la Rai non ha fornito informazioni ufficiali anche se, secondo indiscrezioni, Fiorello e Ibrahimovic, ospiti fissi della kermesse, avrebbero percepito un cachet di 50mila euro a puntata. Agli ospiti e alle co-conduttrici per una sera, sempre secondo voci di corridoio, sarebbe stato destinato un compenso di 25mila euro.

