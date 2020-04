Matilde Gioli, chi è l’attrice che recita in Doc, Nelle tue mani su Rai 1: carriera, vita privata

Da poco su Rai 1 è arrivata una nuova serie televisiva, precisamente un medical drama, che vede come protagonista Luca Argentero. Al suo fianco vediamo anche Matilde Gioli, nome d’arte di Matilde Lojacono, una delle attrici italiane più talentuose che ha iniziato la sua carriera quasi per caso. L’abbiamo vista spesso sul grande schermo, ma nelle ultime settimane invece sarà uno dei volti più gettonati di Rai 1.

Nata a Milano il 2 settembre 1989, Matilde ha deciso d’inserirsi nel mondo dello spettacolo con il cognome di sua madre (toscana). Si diploma al Liceo Classico e si laurea poi in Filosofia presso l’Università statale di Milano, ma la prima parte che l’ha resa famosa è arrivata al cinema, con il film Il capitale umano di Paolo Virzì, con il quale vincerà tantissimi premi, come il Premio Guglielmo Biraghi. E pensare che quella prima parte l’ha ottenuta quasi per caso: per quel film si candidò come comparsa, ma il regista invece le offrì proprio una parte.

L’esordio in tv invece arriva in un episodio di Gomorra – La serie, nel 2014. L’anno seguente torna al cinema con tre film: Solo per il weekend, presentato in anteprima al Montreal World Film Festival, Belli di papà e Un posto sicuro. In quegli anni gira anche la miniserie Di padre in figlia e i film 2night e The Startup. Poi anche al cinema esce Mamma o papà?. Nel 2016, Matilde ha ricevuto il premio Afrodite come miglior attrice emergente, in seguito viene poi scelta come valletta del remake Rischiatutto, condotto da Fabio Fazio. Nel 2017, Matilde Gioli entra nel cast del film La casa di famiglia, mentre nel 2018 recita nel film Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi. Nel 2019, l’attrice è diventata testimonial di Fearless Olaz, con Nilufar Addati e Nina e Sophie Rima. Nel 2020 poi recita al fianco di Luca Argentero nella fiction Doc, Nelle tue mani.

Matilde Gioli, chi è nella vita privata? | Social

Cosa sappiamo della vita privata di Matilde? Che ha tre fratelli, li ama moltissimo e il loro legame si è fatto più forte da quando hanno perso il papà, erano molto piccoli. “Il mio papà si è ammalato e, in pochissimo tempo, ci ha lasciato. Io non avevo ancora 23 anni. I miei fratelli piccoli lo hanno avuto per così poco: diventare adulti senza un padre è dura. Sento la sua mancanza? Cerco di non soffermarmici troppo, perché mi fa star male”, ha raccontato l’attrice a Grazia. Ma sappiamo se è fidanzata? Matilde ha spifferato a IoDonna di aver avuto una storia con Matteo, un operatore finanziario, poi naufragata.

A Matilde piace il nuoto sincronizzato, ma si diletta anche nell’equitazione: testimone è Instagram, che pullula di scatti delle sue passioni. L’attrice ha anche una passione per i tatuaggi, ne ha diversi sul corpo, uno tra questi rappresenta lei da bambina insieme al suo papà. In molti hanno associato la sua bellezza a quella di Angelina Jolie, alcuni avrebbero persino pensato che il cognome di Matilde, Gioli, fosse un riferimento proprio al colossal hollywoodiano. Chi vuole seguire Matilde sui social può trovare qui il suo account.