Masterchef Italia 13: le anticipazioni, le prove, gli ospiti, i concorrenti, le sfide, i giudici, gli eliminati, i test della settima puntata del 25 gennaio

Questa sera, 25 gennaio 2024, va in onda la settima puntata di Masterchef Italia 13. Appuntamento su Sky Uno dalle 21.15. Confermati i giudici delle ultime edizioni: Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e il veterano Bruno Barbieri. Nuove sfide, esterne e prove sono pronte per divertirci e incuriosirci con piatti stellati. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti di oggi.

Anticipazioni, prove e ospiti

Questa sera si festeggiano le 300 puntate del programma. A questa festa parteciperanno anche Joe Bastianich, volto del format sia in Italia che Oltreoceano che tornerà nella Masterclass dopo 5 anni, e il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari, l’ospite tradizionalmente più atteso (dal pubblico) e più temuto (dagli aspiranti chef in gara), accompagnato stavolta da sua figlia Debora.

La Mystery Box sarà una sfida amarcord che farà rivivere la prima prova dell’edizione 1 di MasterChef Italia grazie agli alimenti usati e a sei concorrenti delle passate edizioni, che torneranno in Masterclass per un gioco spietato. L’ingresso di Joe Bastianich sarà il punto d’incontro tra passato, presente e futuro in un Invention Test inedito e “tripartito”, che racconterà la sua storia e il legame tra la cucina e MasterChef Italia.

Con Iginio e Debora Massari si parlerà di pasticceria in una prova Skill Test che, a differenza del solito, avrà solo due step, al posto dei tre tradizionali. Iginio e Debora potranno, come sempre, rendere amaro il boccone delle loro dolcissime creazioni per gli aspiranti chef. Chi uscirà in questi due episodi?

Concorrenti

Chi sono i 20 concorrenti di Masterchef 13? Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano; Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma; Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia; Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera; Anna, farmacista 62enne del cosentino; Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni; Chù, nata 22 anni fa in Madagascar e ora a Parma; Deborah, 30enne team leader, del reatino; Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze; Filippo, architetto di 25 anni del padovano; Fiorenza, tecnico di radiologia di 31 anni della provincia di Napoli; Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista; Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti; Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo; Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer; Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni; Nicolò, nato a Napoli e cresciuto a Firenze, 19enne studente di Giurisprudenza a Roma; Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia; Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese; Valeria, atleta 52enne di Roma: ecco i 20 migliori cuochi amatoriali d’Italia di quest’anno.

Masterchef 13: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni di stasera, ma quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2023 2024? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 14 dicembre 2024 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 29 febbraio. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 14 dicembre 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: 21 dicembre 2023 TRASMESSA

Terza puntata: 28 dicembre 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: 4 gennaio 2024 TRASMESSA

Quinta puntata: 11 gennaio 2024 TRASMESSA

Sesta puntata: 18 gennaio 2024 TRASMESSA

Settima puntata: 25 gennaio 2024 OGGI

Ottava puntata: 1 febbraio 2024

Nona puntata: 8 febbraio 2024

Decima puntata: 15 febbraio 2024

Undicesima puntata: 22 febbraio 2024

Dodicesima puntata (finale): 29 febbraio 2024

