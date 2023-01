Masterchef Italia 12: anticipazioni, concorrenti, prove e ospiti della settima puntata del 26 gennaio 2023, Sky

Questa sera, 26 gennaio 2023, va in onda la settima puntata di Masterchef Italia 12, il popolare cooking show in onda ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15. Nuovi concorrenti sono pronti a darsi battaglia. Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma quali sono le anticipazioni, i concorrenti, le prove e gli ospiti della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli continueranno a ricercare la perfezione tecnica e un’identità ben definita, senza più concedere errori. E lo faranno sin da subito, quando una nuova Black Mystery Box tornerà a mettere alla prova i cuochi amatoriali sulle loro capacità gustative, e i peggiori andranno incontro a un Pressure Test immediato.

Il secondo Skill Test della stagione accoglierà in Masterclass un ospite speciale. Lo Chef Jeremy Chan del ristorante londinese Ikoyi, 2 stelle Michelin, eletto “uno dei più eccitanti al mondo” grazie ai suoi piatti caratterizzati da un’estetica artistica e visuale d’impatto, new entry lo scorso luglio nel ranking mondiale del World’s 50 Best Restaurants Award, sarà il “commissario esterno” di una prova in cui verranno coinvolti i cinque sensi e che creerà scompiglio tra i concorrenti. Chi di loro riuscirà a convincere i giudici e l’ospite di questa settimana, proseguendo così il proprio percorso all’interno della cucina di MasterChef Italia?

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Masterchef Italia 12: streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni e i concorrenti, ma dove vedere Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.