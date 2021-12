Masterchef 11, quando va in onda su Tv8 in chiaro?

Quando va in onda su Tv8 Masterchef 11? Il cooking show di Sky viene trasmesso con l’undicesima edizione a partire da giovedì 16 dicembre 2021, per 12 puntate, una a settimana. Ogni puntata è composta da due episodi, per un totale di 24. Ve lo diciamo subito: al momento non è prevista la trasmissione in chiaro in simulcast su Tv8. Viene infatti come di consueto data priorità agli abbonati alla pay-tv, che in quanto paganti possono godere in anteprima delle nuove puntate di Masterchef. Tutti gli altri potranno seguire il cooking show nei prossimi mesi in chiaro su Tv8.

Giudici

I giudici di Masterchef 11 sono i confermatissimi Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, pronti a tornare nelle cucine di MasterChef Italia e a riaccendere i fornelli con l’obiettivo di selezionare il miglior chef amatoriale d’Italia. Siamo un grande trio, io ho fatto tutti i MasterChef dall’inizio alla fine, e credo che questo sia veramente il trio più divertente, siamo un tutt’uno, forse a MasterChef c’è un solo giudice, ed è la fusione di noi tre”, ha dichiarato Barbieri. “Se vuoi lasciare il tuo segno a MasterChef devi essere bravo, altrimenti torni a casa”, ha aggiunto lo chef bolognese. “Si è alzato di molto il livello, con prove sempre più difficili, per concorrenti già molto preparati. Non so perché non abbiamo un ristorante insieme…sarebbe molto interessante e potremmo anche fare tanti soldi”, ha detto scherzando. Quest’anno i giudici di MasterChef saranno più cattivi: “Diremo molti meno sì, lo vedrete”.

Streaming e tv

Dove vedere Masterchef Italia 11 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) a partire dal 16 dicembre 2021, sempre disponibile on demand, visibile su Sky go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.