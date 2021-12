Masterchef 11, gli ospiti del cooking show di Sky

Come da tradizione a Masterchef 11 non mancano i grandi ospiti, chef di primo piano e maestri della cucina a livello internazionale, che entreranno nella MasterClass per portare il loro talento e i loro piatti unici. Masterchef Italia torna su Sky Uno con l’undicesima edizione a partire da giovedì 16 dicembre 2021 per un totale di 12 puntate. Ogni puntata si compone di 2 episodi. Tornano poi i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, confermatissimi e più severi che mai, pronti a scovare il nuovo Masterchef italiano.

Novità anche nel regolamento. Il vincitore si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro e potrà pubblicare il proprio primo libro di ricette e soprattutto potrà accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana: serviranno talento e determinazione per arrivare a questo traguardo, e l’obiettivo si potrà raggiungere solo dimostrando ai giudici di possedere i requisiti essenziali per essere un vero MasterChef, il grande amore per la cucina, la forza di volontà e il coraggio di osare nella creazione dei piatti. Vediamo insieme gli ospiti di Masterchef 11.

Ospiti

Tanti gli ospiti illustri, gli chef stellati e i grandi cuochi internazionali in arrivo in questa stagione tra i fornelli di questa edizione di MasterChef Italia: tra gli altri, Marie Robert, che ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 30 anni; Anissa Helou, una delle esperte di cucina mediorientale più famose al mondo; Lele Usai, lo chef marinaio con una stella Michelin; torna Terry Giacomello, lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione; Andreas Caminada, il re della cucina elvetica con 3 stelle Michelin; Enrico Crippa, 3 stelle Michelin e il suo ristorante tra i 50 migliori al mondo. E poi non mancherà l’attesissimo arrivo del Maestro Iginio Massari, che come sempre sarà protagonista del vero spauracchio più temuto da tutte le Masterclass, la prova di pasticceria.