Questa sera, giovedì 3 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda l’ultima puntata (finale) di Masterchef 11, il cooking show di Sky giunto all’undicesima edizione. Chi sarà il vincitore? I quattro finalisti dovranno fare i conti con i tre giudici di Masterchef 11: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Vediamo insieme le anticipazioni della finale di oggi, 3 marzo.

Anticipazioni, prove e ospiti

I quattro finalisti di Masterchef 11 sono Carmine, Christian, Lia e Tracy. Tra di loro c’è il vincitore di questa edizione. Lo scopriremo al termine delle due puntate di questa sera, 3 marzo 2022, con la finale di Masterchef. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno prima selezionato e poi valutato 20 aspiranti chef che, nei piatti e non solo, hanno portato le loro storie provenienti da tutto il mondo, e ora sono pronti a indossare l’abito delle grandi occasioni per eleggere l’undicesimo MasterChef italiano. In palio, per lui, 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette e di accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Ecco le anticipazioni della finale di Masterchef 11 di stasera.

I cuochi amatoriali affronteranno l’ultima speciale Mystery Box, una prova che sarà condotta da Enrico Crippa, chef tristellato di Piazza Duomo ad Alba (Cuneo). Il tripudio di stelle proseguirà nell’Invention Test, guidato dall’ospite speciale Andreas Caminada, chef del ristorante Schloss Schauenstein, in Svizzera, anch’esso con tre Stelle Michelin. L’ultimo passo prima dell’incoronazione sarà la prova più sognata, soddisfacente ed emozionante di tutta la stagione: la presentazione del proprio menù degustazione, ideato e preparato in totale autonomia da ciascun finalista. Dopo la valutazione di questi piatti, i tre giudici si riuniranno in disparte per prendere la decisione più importante: chi sarà il vincitore di MasterChef Italia?

Masterchef Italia 11: i finalisti

Abbiamo visto le anticipazioni della finale di questa sera, ma chi sono i finalisti di Masterchef 11? Gli aspiranti al titolo sono quattro ragazzi giovani che in comune hanno una grande passione e una solida determinazione, ad accompagnare quattro storie importanti e molto diverse tra loro in cui la cucina è sempre la protagonista.

Carmine è uno studente 18enne della provincia di Salerno all’ultimo anno del liceo scientifico che ha dimostrato fin da subito una preparazione da “primo della classe”: Barbieri si è autoproclamato suo “professore” e lo ha definito “signorino Gorrasi”; Christian ha 20 anni, vive in provincia di Torino dove studia ingegneria chimica alimentare ed è affetto dalla sindrome di Asperger da cui non si è mai lasciato ostacolare durante la permanenza in Masterclass: razionale e schematico, qui ha imparato a lasciarsi andare, superando con successo i propri limiti; Lia è una bancaria 30enne della provincia di Verona, subito apparsa molto sicura di sé e dotata di un carattere forte e determinato: nel corso delle settimane ha ammorbidito molto alcuni lati del suo carattere, ma resta sempre temuta dai suoi avversari ai fornelli; infine Tracy, 28enne nata in Nigeria e cameriera di sala in provincia di Verona, è una ragazza creativa e molto legata alle proprie origini da cui spesso ha tratto ispirazione in cucina: i piatti in cui è riuscita a mixare la tradizione nigeriana e il suo presente italiano hanno regalato ai giudici dei veri e propri viaggi intercontinentali.

Streaming e tv

Dove vedere la finale di Masterchef 11 in diretta tv e in streaming? Il programma, come detto, va in onda questa sera, giovedì 3 marzo 2022, in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione europea, e in streaming su NOW. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.