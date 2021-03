Masterchef 10, vincitore: chi ha vinto

MASTERCHEF VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Masterchef Italia 10 andata in scena oggi, 4 marzo 2021? A trionfare è stato… notizia in aggiornamento…

A giocarsi la vittoria finale c’erano ben 4 concorrenti: Irene, Monir, Antonio e Aquila. Il primo ad essere eliminato è stato Monir. Di seguito la classifica finale di Masterchef 10:

notizia in aggiornamento… notizia in aggiornamento… notizia in aggiornamento… Monir

I menù dei tre finalisti

Due ore e mezza di tempo per preparare un personalissimo menù degustazione alla giuria, un modo per gli aspiranti chef di raccontarsi e di interpretare la propria idea di cucina. I giudici valuteranno il percorso, il viaggio nel gusto, l’intuizione. Antonio propone un menù costruito fra ricordi ed emozioni; Francesco cucina mettendo al centro della sua idea la famiglia; Irene propone un menù stravagante, lontano dalla più comune concezione di cucina.

Concorrenti

Abbiamo visto chi ha vinto Masterchef 10 (il vincitore), ma quali sono i concorrenti che hanno partecipato al programma in onda su Sky Uno? Ecco la lista completa:

MAXWELL ALEXANDER – ELIMINATO

FRANCESCO AQUILA

VALERIA CASERTA – ELIMINATA

CRISTIANO CAVOLINI – ELIMINATO

ANTONIO COLASANTO

AZZURRA D’ARPA – ELIMINATA

FEDERICA DI LIETO – ELIMINATA

MONIR EDDARDARY

JIA BI GE – ELIMINATA

FRANCESCO GENOVESE – ELIMINATO

EDUARD LORA ALCANTARA – ELIMINATO

DAIANA MELI – ELIMINATA

ILDA MUJA – ELIMINATA

ALESSANDRA NIOI – ELIMINATA

IGOR NORI – ELIMINATO

MARCO PICCOLO – ELIMINATO

GIUSEPPE RICCHIUTI – ELIMINATO

SEDIGHE SHARIFI DAHAJI – ELIMINATA

IRISH SOLDANI – ELIMINATO

IRENE VOLPE

A decidere chi doveva essere eliminato da Masterchef 10 sono stati i giudici della decima edizione. Chi sono? I tre chef sono: Bruno Barbieri (presente dalla prima edizione), Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo. “È il decimo anno e bisognava tirare fuori qualcosa in più – ha detto Barbieri in conferenza stampa -. Ci siamo divertiti, siamo stati giudici complici anche se slegati per via delle maschere e dei camerini distanziati”. Locatelli: “Mi sono trovato bene in questa bolla di 120 persone che si è creata. Tutti hanno reagito positivamente”. Cannavacciulo: “Ci siamo divertiti molto. In dieci anni è cresciuta l’Italia del food che cerca gli ingredienti e legge l’etichetta”.

