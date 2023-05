Master & Commander – Sfida ai confini del mare: trama e cast del film su La7

Master & Commander – Sfida ai confini del mare è il film in onda questa sera, lunedì 8 maggio 2023, alle ore 21.15 su La7. Film del 2003 diretto da Peter Weir, tratto dalla Saga di Aubrey e Maturin, saga letteraria marinaresca d’ambientazione napoleonica di Patrick O’Brian, incentrata sulle avventure del capitano Jack Aubrey e del medico di bordo Stephen Maturin, interpretati rispettivamente da Russell Crowe e Paul Bettany. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1805. Durante le guerre napoleoniche, la nave della marina reale britannica HMS Surprise, fregata da 28 cannoni e 197 membri di equipaggio al comando del capitano Jack “Lucky” Aubrey e su cui presta servizio come medico di bordo il dottor Stephen Maturin, caro amico di Aubrey, riceve l’incarico d’intercettare la nave corsara francese Acheron, in rotta per portare la guerra anche nel Pacifico, e di affondarla o catturarla come bottino. Al largo della costa settentrionale del Brasile le due navi si scontrano una prima volta ed è la Surprise ad avere la peggio: l’Acheron attacca all’improvviso, sbucando fra la nebbia, e si rivela di classe superiore rispetto alla nave avversaria; più veloce e robusta, grazie a uno scafo di nuova concezione, e meglio armata.

La nave britannica, sopraffatta, con il timone distrutto, riesce a salvarsi solo nascondendosi nella nebbia. Malgrado la disparità di forze, il capitano Aubrey non accetta di rientrare in patria sconfitto e, una volta riparati i danni al vascello malconcio, la caccia riprende. Il capitano dell’Acheron però dimostra tutta la sua abilità conquistando nuovamente una posizione di superiorità: la Surprise, costretta suo malgrado nel ruolo di preda, non può che fuggire, ma riesce a liberarsi dell’inseguitrice approfittando dell’oscurità e utilizzando l’espediente di una piccola imbarcazione-esca. Questa volta è il capitano Aubrey a riuscire a portarsi in scia al nemico, ma l’inseguimento li conduce fin nelle pericolose acque di Capo Horn, dalle terribili condizioni climatiche, dove l’obiettivo non è più il combattimento ma la pura sopravvivenza, che viene conquistata non senza subire una dolorosa perdita umana.

Master & Commander: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Master e Commander – Sfida ai confini del mare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: capitano Jack Aubrey

Paul Bettany: dottor Stephen Maturin

James D’Arcy: primo tenente Tom Pullings

Edward Woodall: secondo tenente William Mowett

Chris Larkin: capitano Howard

Max Pirkis: Blakeney

Jack Randall: Boyle

Max Benitz: Calamy

Lee Ingleby: Hollom

Richard Pates: Williamson

Robert Pugh: Mr. Allen

Richard McCabe: Mr. Higgins

Ian Mercer: Mr. Hollar

Tony Dolan: Mr. Lamb

David Threlfall: Killick

Billy Boyd: Barrett Bonden

Bryan Dick: Joseph Nagle

Joseph Morgan: William Warley

George Innes: Joe Plaice

William Mannering: Faster Doudle

Patrick Gallagher: Awkward Davies

Alex Palmer: Nehemiah Slade

Mark Lewis Jones: Mr. Hogg

John DeSantis: Padeen

Ousmane Thiam: Black Bill

Thierry Segall: Capitano francese

