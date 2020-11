Quando Massimo Cannoletta fu eliminato a L’Eredità

Il campione assoluto de L’Eredità, Massimo Cannoletta, in passato è stato eliminato dalla stessa trasmissione. Si, avete capito bene. Accadde ben quindici anni fa, quando a condurre il programma era Amadeus. Il campionissimo sbagliò sulla domanda “Chi è colui che firma un assegno?”, e tornò a casa. Ora invece tutto sta filando liscio e lui è già riuscito a portare a casa 168mila euro.

Ma chi è il campione, Massimo Cannoletta? Si tratta di un divulgatore culturale di Acquarica di Lecce. Ha lavorato in nave e ha fatto per due volte il giro del mondo. “Ho avuto la fortuna di essere stato il responsabile culturale delle crociere – ha spiegato – ho raccontato l’arte, la storia, la musica. Sono abituato a rispondere alle domande più strane”. Soprattutto a rispondere bene. Con il lockdown “mi sono dovuto reinventare”. Ha iniziato a divulgare pillole di curiosità sui social network. “Aiutava me a viaggiare con la mente e anche chi mi ascoltava”.

“Mi hai fatto tornare voglia di leggere”, ha detto Flavio Insinna sul campione de L’Eredità. “Quando torno a casa voglio approfondire anche le cose che lui dice – ha aggiunto -. È l’esempio straordinario che non bisogna abbattersi. Massimo Cannoletta è una persona accogliente, non mi era mai capitato in tutta la mia carriera di vedere gli altri onorati di giocare con lui”.

E ora? Quanto durerà ancora l’avventura? Quando sarà eliminato Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità? Al momento, anche se le puntate sono registrate, non è dato saperlo. Per scoprirlo non ci resta che continuare a seguire il quiz show di Rai 1.

Leggi anche: Gaffe in diretta di una concorrente de L’Eredità. Flavio Insinna basito: “Non l’ha detto veramente”

Potrebbero interessarti L’attentato alla Maratona di Boston raccontato nel film “Boston – Caccia all’uomo”: la storia vera Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 30 novembre 2020, su Rai 3 Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 30 novembre