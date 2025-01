Mary Poppins: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Mary Poppins, film del 1964 diretto da Robert Stevenson basato sull’omonima serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Londra, 1906. Bert, un uomo tuttofare, è tra le altre cose un uomo orchestra di strada. Una sua buffa esibizione viene interrotta dal vento dell’Est, che gli fa pensare che qualcosa di “strano” stia per accadere. Egli conduce quindi lo spettatore “errante” verso Viale dei Ciliegi, passando davanti all’insolita dimora del puntualissimo Ammiraglio Boom. Al numero 17 di Viale dei Ciliegi, George Banks, integerrimo bancario di Londra, gestisce la propria casa in maniera ferrea e precisa pretendendo sempre che le cose funzionino perfettamente. Le improvvise dimissioni della governante, tata Katie, causate dai due vivaci figli, Jane e Michael, portano la famiglia Banks a scegliere una nuova governante. Dubitando che la sbadata moglie e suffragetta Winifred sia in grado di trovare per l’ennesima volta una tata efficiente, George fa pubblicare un annuncio sul Times coi requisiti che una governante dovrebbe avere a suo parere. Anche Jane e Michael, rammaricati per il dispiacere provocato al padre, scrivono un loro annuncio nel quale decantano la loro tata ideale: il signor Banks, indispettito, straccia la loro lettera e la getta nel caminetto. I brandelli della lettera, però, a sua insaputa, risalgono magicamente la canna fumaria per poi volare via…

Mary Poppins: il cast

Abbiamo visto la trama di Mary Poppins, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Julie Andrews: Mary Poppins

Dick Van Dyke: Bert; signor Bentley Dawes

David Tomlinson: George Banks

Glynis Johns: Winifred Banks

Karen Dotrice: Jane Banks

Matthew Garber: Michael Banks

Hermione Baddeley: Ellen

Reta Shaw: Clara Brill

Elsa Lanchester: tata Katie Nanna

Arthur Treacher: agente Jones

Reginald Owen: ammiraglio Boom

Ed Wynn: zio Albert

Arthur Malet: signor Dawes figlio

Jane Darwell: vecchietta dei piccioni

James Logan: portiere

Don Barclay: signor Binnacle

Alma Lawton: signora Corry

Marjorie Eaton: signorina Persimmon

Marjorie Bennett: signorina Lark

Lester Matthews: sig. Tomes

Clive Halliday: sig. Mousley

Cyril Delevanti: sig. Grubbs

Streaming e tv

Dove vedere Mary Poppins in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 5 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.