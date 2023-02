Mario Giordano: “Inviata di Fuori dal Coro aggredita. Stasera solo due parole per Fedez”

“Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di ‘Fuori dal Coro‘. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi. Per te Fedez stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere Fedez”. Con queste parole affidate a Twitter Mario Giordano ha voluto commentare l’aggressione subita da una sua inviata e stuzzicare il rapper.

Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di #fuoridalcoro . Un abbraccio alla bravissima ⁦@CostanzaTosi⁩ . Per te ⁦@Fedez⁩ stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere #fedez pic.twitter.com/WY2I1PUZ9k — Mario Giordano (@mariogiordano5) February 21, 2023

In particolare il giornalista ha postato una fotografia nella quale compare la giornalista aggredita. La battuta sull’inchiesta fa riferimento alla presunta notizia, smentita dal conduttore, di un’inchiesta della trasmissione sull’omosessualità di Fedez. Secondo il cantante il programma di Rete 4 aveva pensato di preparare un’inchiesta sulla presunta omosessualità del rapper milanese. Indagando in primis tra gli amici di Fedez.

Avvertito delle intenzioni della redazione di Mediaset da uno degli amici, Fedez ha quindi alzato il telefono per dirne quattro alla giornalista autrice del futuribile servizio. Poco dopo però Giordano ha smentito tutto: “Caro Fedez ti sei sbagliato: Fuori dal coro non ha mai mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale”.