Chi è Mariangela D’Abbraccio, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Mariangela D’Abbraccio, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno? Mariangela D’Abbraccio, pseudonimo di Mariangela Cucciniello è nata a Napoli il 27 maggio del 1962. E’ un’attrice e cantante italiana, figlia e nipote d’arte: il suo ramo materno è costituito da artisti teatrali napoletani. Il nonno era violinista nell’orchestra del Teatro San Carlo, la nonna pittrice e la madre regista. A 15 anni inizia a studiare recitazione alla Fersen e all’Actor Studio di Roma, oltre che danza al Balletto Nazionale di Roma.

Mariangela D’Abbraccio debutta diretta da Eduardo De Filippo. Diventa protagonista del teatro italiano lavorando con Giorgio Albertazzi. Nella compagnia di Luca De Filippo, con Ditegli sempre di sì è diretta dallo stesso Eduardo. Sempre di Eduardo De Filippo, per la regia di Egisto Marcucci nella compagnia di Valeria Moriconi, interpreta Filumena Marturano.

È Rosy, la transessuale, nella commedia Il genio di Damiano Damiani e Raffaele La Capria, per la regia di Giorgio Albertazzi, con il quale condividerà alcune stagioni teatrali con gli spettacoli: Dannunziana, da Gabriele D’Annunzio, Svenimenti di Anton Čechov, per la regia di Antonio Calenda, Il ritorno di Casanova di Tullio Kezich da Arthur Schnitzler, regia di Armand Delcampe. Interpreta alcune commedie di successo come: Fiore di cactus, I Massibili con Arturo Brachetti, e Twist con Marco Columbro.

Non solo teatro. Mariangela D’Abbraccio per la Sony Music incide il cd Il cuore di Totò, contenente tre inediti e le più belle canzoni del grande attore. Per la tv ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello di Monica Cirillo nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole.

Vita privata

Chi è il marito di Mariangela D’Abbraccio? L’attrice a lungo ha diviso vita privata e palcoscenico con Giorgio Albertazzi. È sposata con il regista teatrale Francesco Tavassi. Milly D’Abbraccio è sua sorella.