Maria e l’amore: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 13 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Maria e l’amore, film di genere commedia, sentimentale del 2022, diretto da Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller, con Karin Viard e Grégory Gadebois. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di una donna di nome Maria, sposata da 25 anni, che lavora per una ditta di pulizie. Ha un carattere riservato e timido, a volte è goffa e sempre gentile. Scrive poesie e non lascia mai il quaderno rosso, dove le raccoglie, lo porta sempre con sé e non condivide con nessuno i suoi scritti, nemmeno con suo marito. Un giorno la donna viene assegnata come addetta alle pulizie alla prestigiosa Scuola di Belle Arti a Parigi e tra le mura dell’istituto scopre un mondo nuovo ricco di creatività, libertà e audacia. Qui fa la conoscenza di Hubert, il bizzarro custode della scuola, con il quale instaura subito una forte amicizia e che sin da subito le sta accanto nelle situazioni più difficili. Mentre il legame tra i due cresce, Maria riscopre non solo se stessa, ma anche emozioni che non provava da tempo. Riuscirà a lasciarsi andare e godersi finalmente la vita e l’amore?

Maria e l’amore: il cast

Abbiamo visto la trama di Maria e l’amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Karin Viard: Maria

Grégory Gadebois: Hubert

Philippe Uchan: Oratio

Catherine Salée: Brigitte

Noée Abita: Naomie Hosseinzadeh

Lauriane Escaffre: Florence Desnoyers

Pauline Clément: Charlotte

Yvonnick Muller: Hendrick Kofman

Tania Dessources: Fatou

Muriel Combeau: nipote di Madame Margoteau

Streaming e tv

Dove vedere Maria e l’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 13 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.