Mare Fuori, cosa è successo nella seconda puntata, riassunto

Questa sera, 7 ottobre 2020, su Rai 2 va in onda la terza puntata di Mare Fuori, la serie tv ambientata a Napoli e che racconta la storia di ragazzi, adolescenti che trascorrono il loro tempo in un carcere minorile, l’Istituto di Pena Minorile, dove però vige una realtà complessa: chi viene rinchiuso qui talvolta lo ha fatto per propria scelta, sbagliando perché non poteva fare altrimenti. Ma cosa è successo nella seconda puntata (riassunto) di Mare Fuori andata in onda lo scorso mercoledì, 30 settembre 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Il riassunto della seconda puntata

Nel primo episodio della seconda puntata di Mare Fuori, dal titolo “Ogni famiglia ha le sue regole”, abbiamo visto un nuovo personaggio fare il suo ingresso in carcere: si tratta di Naditza, un’habitué dell’WM che si fa arrestare per sfuggire al destino che la sua famiglia ha deciso per lei: cioè darla in sposa in cambio di denaro a un cugino di 20 anni più grande. La ragazza suona il pianoforte come Filippo e quindi fa una scommessa con le altre detenute: entro pochi giorni il Chiattillo sbaverà per lei. Ciro, che non vede l’ora di vendicare la morte di Nazzario, ucciso da Carmine il quale si sente con un cappio al collo. Filippo in carcere cerca invece di recuperare terreno con Ciro e i suoi compari e si vanta di essere lì per aver commesso un delitto d’onore uccidendo un infame. Quando però Pino O’ Pazzo scopre che il Chiattillo ha mentito, le cose si mettono male.

Cosa è successo nel secondo episodio della seconda puntata di Mare Fuori intitolato “Chi trova un amico trova un tesoro”? I riflettori sono stati puntati su Viola, una ragazza glaciale che sta scontando una pena per omicidio con l’aggravante della crudeltà. Ciro ha subito immediatamente il fascino carismatico di Viola, ma Naditza l’ha messa nel mirino… Intanto la direttrice Paola ha messo a punto un nuovo progetto per l’WM: far partecipare ragazzi e ragazzi alle attività ricreative, ma il comandante Massimo si è detto contrario…

Mare Fuori, il cast della fiction di Rai 2

Abbiamo visto cosa è succcesso nella seconda puntata di Mare Fuori, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Nicolas Maupas: Filippo

Massimiliano Caiazzo: Carmine

Matteo Paolillo: Edoardo

Serena De Ferrari: Viola

Valentina Romani: Naditza

Nel cast di Mare Fuori anche Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari, Matteo Paolillo che ha anche realizzato il brano dei titoli della serie ‘O mar for. Mare Fuori vi aspetta su Rai 2 con la terza puntata oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 21,20.

