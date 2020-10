Mare Fuori, cosa è successo nella quinta puntata, riassunto

Questa sera, 28 ottobre 2020, su Rai 2 va in onda la sesta puntata di Mare Fuori, la serie tv ambientata a Napoli e che racconta la storia di alcuni ragazzi che trascorrono il loro tempo in un carcere minorile, l’Istituto di Pena Minorile, dove però vige una realtà complessa: chi viene rinchiuso qui talvolta lo ha fatto per propria scelta, sbagliando perché non poteva fare altrimenti. Ma cosa è successo nella quinta puntata (riassunto) di Mare Fuori andata in onda lo scorso mercoledì, 21 ottobre 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Il riassunto della quinta puntata

Cosa è successo nella puntata precedente? Nel primo episodio, Legami spezzati, Filippo è appena rientrato all’Istituto di Pena Minorile di Napoli e informa Ciro che l’operazione è andata a buon fine, eppure è combattuto e si riavvicina a Carmine per raccontargli cos’è accaduto fuori. Carmine, per evitare che Ciro si vendichi di lui, allora si offre di aiutare Filippo. Ciro infatti ha scoperto che il piano non è andato a buon fine e vuole capire chi l’ha tradito. Pino O’ Pazzo nel mentre è geloso dell’amicizia tra Filippo e Ciro, Edoardo invece scrive una poesia – dedicata a Teresa, che ne rimane colpita – perché vuole partecipare ad un concorso. Viola intanto manovra abilmente Gemma e la spinge verso il fidanzato che lei stessa aveva provato ad uccidere per vendicare la sorella.

Il secondo episodio andato in onda la scorsa settimana, intitolato Le forme dell’amore, Carmine è sempre più in difficoltà, deve uccidere il comandante Massimo Valenti altrimenti sarà lui a pagarne il costo. Nina, la fidanzata di Carmine, e il figlio sono in pericolo a loro volta. Filippo però gli offre il suo sostegno e insieme trovano un escamotage. Carmine finisce in ospedale e da lì scappa all’estero con i soldi della famiglia di Filippo. Spetterà a Carmine trovare un modo per scappare dall’ospedale. Intanto il piano di Carmine si compie e Ciro si convince che è stato Pino a far sparire la macchina. Naditza intanto non riesce a togliersi dalla testa Filippo, suona spasmodicamente pensando a lui.

Mare Fuori, il cast della fiction di Rai 2

Abbiamo visto cosa è succcesso nella quarta puntata di Mare Fuori, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Nicolas Maupas: Filippo

Massimiliano Caiazzo: Carmine

Matteo Paolillo: Edoardo

Serena De Ferrari: Viola

Valentina Romani: Naditza

Nel cast di Mare Fuori, anche della quinta puntata, ci sono: Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari, Matteo Paolillo che ha anche realizzato il brano dei titoli della serie ‘O mar for. Mare Fuori vi aspetta su Rai 2 con la sesta puntata oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, alle ore 21,20.

