Mare Fuori: il cast della serie tv con Carolina Crescentini

Da mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 21,10 su Rai 2 va in onda Mare Fuori, la nuova serie tv ambientata a Napoli che racconta la storia di adolescenti “custoditi” nel carcere minorile. L’Istituto di Pena Minorile (IPM) però, è una realtà complessa: c’è chi sbaglia perché non può fare altro, c’è chi lo fa con premeditazione. Ma qual è il cast completo della serie tv Mare Fuori? I protagonisti della serie sono i 70 ragazzi dell’Ipm, 50 maschi e 20 femmine. Ecco l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Nicolas Maupas: Filippo

Massimiliano Caiazzo: Carmine

Matteo Paolillo: Edoardo

Serena De Ferrari: Viola

Valentina Romani: Naditza

Nel cast anche Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari, Matteo Paolillo che ha anche realizzato il brano dei titoli della serie ‘O mar for.

“Per questo ruolo – ha raccontato la protagonista di Mare Furi, Carolina Crescentini – ho dovuto studiare molto sia l’approccio a una realtà come il carcere minorile sia la camminata del mio personaggio, che ha problemi di andatura. È stata indubbiamente un’esperienza formativa”. L’attrice ha ricordato come il tema delle carceri sia “spesso sottovalutato. Sono luoghi che la società tende a dimenticare. Durante il lockdown abbiamo visto tutti le immagini delle rivolte nelle carceri, sono situazioni che vanno valorizzate a livello informativo per diventare più consapevoli di questa realtà che ci circonda”.

Streaming e tv

Dove vedere Mare Fuori in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 23 settembre 2020 – in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate quando si vuole grazie alla funzione on demand.

