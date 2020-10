Mare Fuori: anticipazioni, trama e cast della sesta puntata

Questa sera, mercoledì 28 ottobre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 2 va in onda la sesta puntata di Mare Fuori, la nuova serie tv con Carolina Crescentini che racconta storie complicate di adolescenti finiti in carcere per diversi reati. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della sesta puntata (composta da 2 episodi) in onda oggi, 28 ottobre 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama sesta puntata

Nella prima puntata che va in onda questa sera, che s’intitola Fai la cosa giusta, vediamo Massimo e Paola alla disperata ricerca di Carmine, che è fuggito dall’ospedale. Un’intuizione li conduce al porto dove trovano Carmine, il quale però riesce a nascondersi. Dalla sua posizione, Carmine potrebbe tranquillamente uccidere Massimo, ma non vuole obbedire alle leggi della Camorra e per questo scappa, raggiunge Nina a bordo della nave che sta per salpare e che li condurrà all’estero. Intanto all’istituto di Pena Minorile, Ciro inizia a dubitare che sia stato Pino a rubare il carico di droga dall’auto di Filippo, per questo conduce una piccola indagine e scopre che quel piano è stato infiocchettato da Carmine e Filippo. A quel punto Ciro medita vendetta, è furioso e Filippo è in grave pericolo. Naditza intuisce che Ciro vuole ucciderlo e l’unico modo per salvare il suo amato è far sì che finisca in isolamento. Nad allora decide di compiere un gesto estremo, una trasgressione che li allontanerà per sempre ma che gli salverà la vita.

Leggi anche: 1. Tutto su Mare Fuori: trama, cast, streaming; 2. Le location della fiction Mare Fuori; 3. Dove vedere in tv e in streaming Mare Fuori

Nel secondo episodio, intitolato Morire per vivere, Carmine è rientrato e raggiunge Filippo in isolamento. Entrambi sono consapevoli di cosa rischiamo e Carmine vuole che Filippo si metta in salvo confessando tutto. Filippo però non è d’accordo e i due resteranno insieme fino alla fine più uniti che mai. Ciro intanto organizza una rivolta per potersi vendicare dei due amiconi in isolamento e riesce ad occupare la mensa dell’Istituto. Massimo capisce quali sono le intenzioni di Ciro e si mobilita per spostare Carmine e Filippo al laboratorio di ceramica. Ciro prende in ostaggio Paola e minaccia di ucciderla, Massimo prova a salvarla, ma Beppe cede e svela a Ciro dove si trovano Carmine e Filippo.

Mare Fuori: il cast della fiction

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Mare Fuori, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Nicolas Maupas: Filippo

Massimiliano Caiazzo: Carmine

Matteo Paolillo: Edoardo

Serena De Ferrari: Viola

Valentina Romani: Naditza

Nel cast anche Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari e Matteo Paolillo. Mare Fuori vi aspetta su Rai 2 questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, con la quarta puntata. Buona visione!

Potrebbero interessarti Mare Fuori streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata della fiction Grease – Brillantina torna su Italia 1: trama, cast, streaming Carlo Conti positivo al Coronavirus