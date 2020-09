Mare Fuori: anticipazioni, trama e cast della prima puntata

Questa sera, mercoledì 23 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Mare Fuori, la nuova serie tv con Carolina Crescentini che racconta storie complicate di adolescenti finiti in carcere per diversi reati. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della prima puntata (composta da 2 episodi) in onda oggi, 23 settembre 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama prima puntata

Nel primo episodio di Mare Fuori, dal titolo “Vite spezzate”, troviamo Filippo Ferrari e Carmine Di Salvo che vengono da due realtà diverse: il primo è milanese, benestante e pianista talentuoso; il secondo è napoletano e appartiene a una famiglia del “sistema” ma a differenza dei suoi ha scelto un lavoro onesto e il suo sogno è quello di fare il parrucchiere. Il destino però ha deciso di fargli lo sgambetto: Filippo e Carmine si trovano a condividere la stessa cella in un Istituto di Pena Minorile a Napoli. Per quali reati? Filippo, dopo una serata in discoteca a base di MDMA con i suoi amici, si è ritrovato in cima a una torre a sfidare il suo migliore amico in una prova di coraggio. Purtroppo la sfida è finita in tragedia e su Filippo si è abbattuta l’accusa di omicidio; Carmine, invece, ha ucciso un ragazzo del clan rivale che stava provando a violentare la sua ragazza.

Nel secondo episodio di Mare Fuori, dal titolo “Educazione Criminale”, Carmine e Filippo entrano nell’Istituto di Pena Minorile, il primo ne conosce le regole, il secondo affatto e viene subito ribattezzato ’o Chiattillo (Il Signorino) dagli altri ragazzi. Ciro, il boss dei detenuti, sembra incuriosito dal Chiattillo e in cambio dei suoi servizi gli offre la propria protezione. Nel frattempo, Carmine viene brutalmente malmenato da uno scagnozzo di Ciro, Pino. Il comandante Massimo non mostra di preoccuparsi troppo: quando in un gruppo – già di per sé complesso – si inseriscono nuovi elementi, si verificano sempre delle scosse di assestamento. È in questi momenti che bisogna vigilare senza intervenire. La direttrice, Paola Vinci, non è della stessa opinione e punisce i ragazzi. Filippo, convinto che il magistrato gli stia per assegnare gli arresti domiciliari rifiuta la protezione di Ciro e non esegue i suoi ordini. Per tutta risposta, a mensa Filippo è vittima dell’ennesima umiliazione e reagisce offendendo pesantemente Ciro e i suoi scagnozzi.

Cast

Abbiamo visto la trama (anticipazioni) della prima puntata di Mare Fuori, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Nicolas Maupas: Filippo

Massimiliano Caiazzo: Carmine

Matteo Paolillo: Edoardo

Serena De Ferrari: Viola

Valentina Romani: Naditza

Nel cast anche Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari, Matteo Paolillo che ha anche realizzato il brano dei titoli della serie ‘O mar for.

