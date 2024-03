Mare Fuori 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 6 marzo

Mare Fuori 4 è la quarta stagione della serie di successo di Rai 2 ambientata in un carcere minorile. Questa sera, 6 marzo 2024, va in onda su Rai 2 la quarta puntata. Ricordiamo che tutti gli episodi sono già disponibili su Rai Play. Vediamo insieme la trama e il cast di oggi.

Trama

Nel primo episodio di stasera, Crazy J (Clara Soccini) affronta le conseguenze delle sue azioni e lascia l’IPM: sarà trasferita a San Vittore, non essendo più una minorenne. Nel frattempo Silvia (Clotilde Esposito) viene interrogata dal magistrato circa il caso dell’avvocato Alfredo D’Angelo (Giuseppe Tantillo), il quale è stato freddato da Micciarella (Giuseppe Pirozzi). Dobermann (Salahudin Tidijani Imrana) si avvicina sempre di più a Kubra (Kyshan Claire Wilson) mentre Consuelo (Desirée Popper) teme per il figlio Pietro (Luigi Falanga).

Nel secondo episodio, il comandante Massimo Esposito (Carmine Recano) fa i conti con suo figlio Pietro. Nel frattempo Edoardo (Matteo Paolillo) sembra aver trovato lavoro e pare che stavolta faccia sul serio: vuole diventare una persona rispettabile e condurre una vita esemplare per Teresa (Ludovica Coscione) e per il bambino che stanno aspettando. I genitori di Teresa – in particolare il padre – non vedono di buon occhio Edoardo, il quale non accetta di prendere ordini da nessuno. Pino (Artem) cerca casa con Kubra (Kyshan Claire Wilson) ma la ragazza è molto attratta da Dobermann (Salahudin Tidijani Imrana): la chimica tra i due è innegabile, eppure Kubra sembra volerla reprimere. Intanto Cardiotrap (Domenico Cuomo) riesce finalmente a convincere Alina (Yeva Sai) ad andare dallo psicologo per affrontare i traumi del suo passato.