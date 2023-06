Chi è Marco Patrignani: l’artista ospite a Oggi è un altro giorno

Marco Patrignani è un artista e un volto importante dello spettacolo italiano, anche se poco noto al grande pubblico. Figlio di Franco Patrignani, uno dei più stimati fonici italiani, anche Marco ha legato la sua vita alla musica. Dopo aver ottenuto la laurea a San Diego, ha iniziato una ricca carriera di produttore, lavorando con artisti di grande calibro come Massimo Di Cataldo, Daniele Groff e il celebre cantautore britannico Morrissey.

Nel 11997 ha deciso di acquistare lo studio Ortophonic, fondato da eccellenti compositori come Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Enríquez Bacalov ed Ennio Morricone, in modo da permettergli di continuare ad esistere. Questo studio, dove Marco aveva praticamente trascorso la sua infanzia e giovinezza, è oggi noto come Forum Music Village.

In poco tempo il suo studio è diventato un punto di riferimento tecnologico nel campo musicale. Oltre che come polo d’eccellenza per la registrazione, il Forum Music Village si è aperto ad altre partnership e collaborazioni, impegnandosi a fornire ai clienti i migliori prodotti e servizi. Negli ultimi anni, Marco Patrignani ha dato vita a una serie di progetti di grande rilievo. Ha fondato l’Orchestra Italiana del Cinema, che si dedica alla esecuzione di colonne sonore con orchestra sinfonica, la prestigiosa scuola di fonia Forum Academy, e gli eventi di The Listener, che pongono l’ascoltatore come co-protagonista insieme all’artista che si esibisce. Inoltre, Marco ha organizzato una serie di presentazioni, masterclass e seminari in collaborazione con diverse associazioni, a iniziare dalla prestigiosa Audio Engineering Society.