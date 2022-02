Chi è il fidanzato di Marco Mengoni? Con chi sta il cantante ospite al Festival di Sanremo 2022

Marco Mengoni è fidanzato? Con chi? Con la sua presenza al Festival di Sanremo 2022 si sono fatte sempre più insistenti le domande circa la sua situazione sentimentale. Il cantante è molto riservato e non svela praticamente nulla sulla sua vita sentimentale, tanto che ci sono dubbi persino sull’orientamento sessuale del cantante. Tantissimi dubbi e poche notizie certe, in molti hanno parlato anche della presenza di un legame sentimentale con un altro famoso cantante come Mahmood, ma l’indiscrezione non ha mai trovato conferma. Stesso discorso per il grande ballerino Roberto Bolle che qualche anno fa è stato “legato” a Marco. Tempo fa poi il settimanale Chi aveva paparazzato il cantante con un ragazzo, scatenando ovviamente l’ipotesi che si trattasse del suo compagno. Non sono arrivate però notizie più certo né sulla natura del loro rapporto, né tantomeno sull’identità del ragazzo. Marco Mengoni infatti preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Naturalmente non è semplice la cosa, visto la grande popolarità e il seguito che ha. Non è dato sapere però se nella vita di Marco Mengoni ci sia davvero un fidanzato oppure no, anche se il cantante in un’occasione ha dichiarato: “La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi e mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna”.

Il Covid

Qualche mese fa Marco Mengoni, ospite stasera al Festival di Sanremo 2022, ha svelato di aver avuto il covid: “Ho avuto il covid e sono stato molto male? Esatto, sono stato per tantissimi giorni con la febbre alta e dolori muscolari, ho avuto tutti i sintomi di questo virus, e posso dire per mia esperienza personale che non è assolutamente un’influenza normale o blanda, sono stato veramente tanto male. Non ho avuto paura di non potercela fare ma mi sono messo nei panni di quelle persone che non avevano 32 anni come me, non godevano di così buona salute e quindi ho capito quanto fosse forte questo virus, quanto fosse potente. Il virus mi ha messo a dura prova per un bel po’ di giorni e poi un mese e mezzo dopo. Non sono nessuno per forzare gli altri a vaccinarsi, non è un obbligo per ora, però io ho ovviamente fatto il vaccino e posso solo dire di vaccinarsi perché abbiamo a disposizione pochi strumenti per combattere questo virus e quei pochi strumenti sono mascherine, igienizzarsi, distanziamento, evitare la massa e vaccinarsi”.