Chi è Marcella Bella, l’ospite di stasera a Ballando con le Stelle 2020

Questa sera, 3 ottobre 2020, a Ballando con le stelle 2020 vedremo, nelle vesti di ballerina per una notte, Marcella Bella, la grande cantante che nel corso della sua carriera ha scaldato i cuori con brani indimenticabili come: “Montagne verdi”, “Nessuno mai”, “Senza un briciolo di testa”. Il sodalizio artistico con il fratello Gianni Bella ha prodotto successi che hanno scritto la storia della musica italiana. Ma chi è esattamente Marcella Bella? Di seguito tutte le informazioni.

Biografia

Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella, nasce a Catania il 18 giugno del 1952. Nel 1965, a Misterbianco, vince le selezioni per partecipare al Festival degli sconosciuti di Ariccia, rassegna canora organizzata da Teddy Reno, ma la vittoria non le viene convalidata in quanto ha solo tredici anni, due in meno di quelli previsti dal regolamento del concorso. Risulta sempre prima a numerosi altri concorsi cui partecipa ma, a causa del suo accento spiccatamente siciliano, stenta a trovare una casa discografica disposta a puntare su di lei. L’incontro nel 1968 con Ivo Callegari, già produttore di Caterina Caselli, concede a Marcella l’opportunità di firmare un contratto con la CGD. Incide così il primo 45 giri nel maggio del 1969. Nello stesso anno la casa discografica propone alla cantante di incidere Bocca dolce, versione italiana di Sugar sugar, un hit internazionale degli Archies, con cui partecipa alla V Mostra Internazionale di Musica Leggera che si tiene a Venezia. Poi negli anni 70 il boom. Nel 1972 Marcella ottiene infatti la definitiva consacrazione partecipando al Festival di Sanremo con Montagne verdi, brano scritto da suo fratello Gianni e da Giancarlo Bigazzi, binomio artefice di tutti i suoi grandi successi anni settanta.

Attività politica

In occasione delle elezioni europee del 2004 Marcella Bella si è candida nelle liste di Alleanza nazionale su invito di Ignazio La Russa, ma non viene eletta. La cantante ottiene comunque circa 22.000 preferenze. Negli anni successivi, insieme al fratello Gianni, ha dichiarato più volte di essere stata danneggiata professionalmente da questa scelta politica.

Marcella Bella: vita privata, marito e figli

Marcella, come detto, è la sorella minore del cantautore Gianni Bella. Nel 1973 ha avuto una relazione con Red Canzian, appena entrato come bassista nei Pooh: la storia d’amore dura un anno. Nel 1979 conosce l’imprenditore milanese Mario Merello che ha sposato nel 1989 e dal quale ha avuto tre figli: Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992).

Discografia

Ma quali sono le canzoni di Marcella Bella? Di seguito la sua discografia:

1972 – Tu non hai la più pallida idea dell’amore (CGD 69028)

1973 – Mi…ti…amo… (CGD 69045)

1974 – Metamorfosi (CGD 69082)

1975 – L’anima dei matti (CGD 60178)

1976 – Bella (CGD 81413)

1977 – Femmina (CGD 20010)

1979 – Camminando e cantando (CBS 84040)

1981 – Marcella Bella (CBS 85092)

1982 – Problemi (CBS 85841)

1983 – Nell’aria (CBS 25477)

1984 – Nel mio cielo puro (CBS 26036)

1986 – Senza un briciolo di testa (CBS 26885)

1987 – Tanti auguri (CBS 450499-1)

1988 – ’88 (Ricordi SMRL 6380)

1990 – Verso l’ignoto… (Ricordi SMRL 6412)

1990 – Canta Battisti (CBS 466641-1) (ristampato nel 1996 con copertina differente da Columbia/Sony Music)

1991 – Sotto il vulcano (Ricordi SMRL 6436)

1993 – Tommaso! (Pull Music/Sony Music 473892-1)

1995 – Anni dorati (CGD East West/Warner Music 0630-10468-2)

1998 – Finalmente insieme (con Gianni Bella) (Pull/Fuego) (ristampato nel 2001 da ITWHY FCD 2159)

2002 – Passato e presente (Sony Music EPC 508152-2)

2005 – Uomo bastardo (Nuova Gente/Universal Music 3006949)

2007 – Forever per sempre (con Gianni Bella) (Nuova Gente/Universal Music RTI 1011-2)

2012 – Femmina Bella (Halidon)

2017 – Metà amore metà dolore (Beyond S.r.l./Artist First)

2019 – 50 anni di Bella Musica (Azzurra Music)

Potrebbero interessarti Die Hard – Vivere o morire: trama, cast, trailer e streaming del film Chi è Vittoria Schisano, concorrente di Ballando con le stelle 2020 Ballando con le stelle 2020: Marcella Bella ballerina per una notte