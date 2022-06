Man in the Dark: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 9 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Man in the Dark, film del 2016 diretto da Fede Álvarez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rocky vive in una situazione familiare insopportabile ed è pronta a tutto pur di abbandonare Detroit per il sole della California. Per amore, il fidanzato sbruffone Money e il timido Alex la aiutano a svaligiare appartamenti. Money crede di aver individuato il colpo grosso nel villino di un veterano della guerra del Golfo, rimasto cieco in seguito all’esplosione di una granata, che ha incassato un risarcimento a molti zeri dopo un tragico incidente in cui ha perso l’unica figlia. I dubbi etici su un furto ai danni di una persona così vulnerabile svaniscono di fronte alla somma agognata ma i tre scopriranno che il solitario abitante della casa è tutt’altro che indifeso di fronte a un’intrusione: questo, infatti, li scopre quasi subito. Money tenta di ingannare l’uomo dicendo di essersi ubriacato e di essere “accidentalmente” entrato a casa sua, ma l’ex marine calpesta un lucchetto capendo chi è veramente Money, il quale cerca di spaventarlo con una pistola. Il cieco riesce a disarmare Money e puntandogli la pistola alla bocca, gli chiede quanti sono in casa sua. Money mente dicendo di essere da solo, finendo poi per venire ucciso. Rocky e Alex riescono a rubare i soldi, usando il codice che Rocky ha precedentemente visto digitare al marine per aprire la cassaforte. Il vecchio però si accorge di esser stato derubato e, mentre i ragazzi si intrufolano nella cantina per cercare di uscire dalla porta anti-tempesta, li raggiunge. Lì i ragazzi fanno una macabra scoperta: Cindy, la ragazza che investì e uccise la figlia dell’ex marine, è imprigionata lì imbavagliata e incatenata in una stanza imbottita di cuscini. Alex e Rocky, sfruttando lo stesso codice della cassaforte in cui erano custoditi i soldi, ne aprono un’altra contenente le chiavi di casa e quelle per liberare la ragazza. Alex riesce così ad aprire la porta per scappare, ma ad aspettarli c’è Norman, il cieco, che spara a caso, uccidendo la giovane che teneva prigioniera. L’ex marine si dispera per la ragazza e dà la caccia ai due ragazzi in cantina; prima però spegne il contatore della luce lasciando così i due giovani nella sua stessa condizione, al buio completo.

Man in the Dark: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Man in the Dark, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Stephen Lang: Norman Nordstrom

Jane Levy: Rocky

Dylan Minnette: Alex

Daniel Zovatto: Money

Franciska Töröcsik: Cindy Roberts

Emma Bercovici: Diddy

Christian Zagia: Raul

Katia Bokor: Ginger

Sergej Onopko: Trevor

Jane May Graves: Rebecca

Jon Donahue: Mathew

Streaming e tv

Dove vedere Man in the Dark in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.