Maleficent – Signora del male: il cast (attori) del film su Rai 1

Qual è il cast (attori) di Maleficent – Signora del male, film fantasy del 2019 diretto da Joachim Rønning prodotto dalla Walt Disney Pictures, è il sequel di Maleficent, remake/spin-off del Classico Disney La bella addormentata nel bosco (1959)? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Angelina Jolie: Malefica

Elle Fanning: Aurora

Michelle Pfeiffer: regina Ingrid

Sam Riley: Fosco

Ed Skrein: Borra

Harris Dickinson: principe Filippo

Chiwetel Ejiofor: Conall

Imelda Staunton: Giuggiola

Lesley Manville: Fiorina

Juno Temple: Verdelia

Robert Lindsay: re Giovanni

Warwick Davis: Sicofante

Jenn Murray: Gerda

David Gyasi: Percival

Judith Shekoni: Shrike

John Carew: fata guerriero della giungla

Aline Mowat: voce Narrante

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Maleficent – Signora del male, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.