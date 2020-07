Manifest 2: cosa è successo nell’ultima puntata

Cosa è successo nell’ultima puntata di Manifest 2, trasmessa venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5? Nel primo episodio, dal titolo “Allacciate le cinture”, Michaela è rimasta ferita durante lo scontro e ha promesso a Zeke di fuggire. Poco dopo ha ricevuto una chiamata in cui ha visto se stessa a bordo di un aeroplano che sta precipitando, con a bordo anche Cal. In seguito, Kate è stata nominata capitano della Polizia e ha ricevuto l’incarico di indagare su Michaela, che invece avrà come nuovo partner Drea Mikami. Nel frattempo, Grace e Ben hanno deciso di dire ai due figli della gravidanza in corso, ma lasciano Danny all’oscuro di tutto.

Cosa è successo nel secondo episodio di Manifest 2 dal titolo “Il ritrovamento”? Vance ha rivelato a Ben di aver finto la propria morte per rintracciare il Maggiore. Zeke invece si è sottoposto a processo con l’accusa di essere fuggito dalla scena del crimine e di aver ferito la poliziotta. Grace intanto ha ricevuto una chiamata allarmante… Olive ha iniziato a mostrare una forte insofferenza in quanto l’unica della famiglia a non ricevere chiamate e ha deciso di unirsi ad Adrian e alla sua Chiesa dei Redivivi…

Infine, nel terzo e ultimo episodio trasmesso (“Orizzonte verticale”) Michaela ha deciso di combattere in favore di Zeke in tribunale, mentre Saanvi ha organizzato un piano per attirare la talpa del Maggiore. Si è così scoperto che quest’ultimo potrebbe essere Kathryn Fitz, una specialista con 30 anni di esperienza nelle operazioni segrete come specialista in guerre psicologiche. In seguito all’aiuto di Michaela, Zarek ha iniziato a mostrarsi insofferente e ha deciso di allontanarsi dalla partner.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nell’ultima puntata di Manifest 2, ma quante puntate sono previste? La serie tv è composta da 13 episodi e andranno in onda in prima assoluta e in chiaro sul canale principale di Mediaset. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe variare) di Manifest 2 su Canale 5:

Prima puntata, in onda venerdì 10 luglio

Seconda puntata, in onda venerdì 17 luglio

Terza puntata, in onda venerdì 24 luglio

Quarta puntata, in onda venerdì 31 luglio

Quinta puntata, in onda venerdì 7 agosto

Sesta puntata, in onda venerdì 14 agosto

Ma quanto dura una puntata di Manifest 2? Ogni episodio della serie tv dura circa 40/45 minuti.

