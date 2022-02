Makari 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Makari 2, la seconda stagione della fiction con Claudio Gioè su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate per tre prime serate. La prima lunedì 7 febbraio 2022; la terza e ultima lunedì 21 febbraio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 7 febbraio 2022

Seconda puntata: lunedì 14 febbraio 2022

Terza puntata: lunedì 21 febbraio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Makari 2? La messa in onda dei tre episodi è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata complessiva (pubblicità incluse) di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti. Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di Màkari, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all’amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto nella seconda stagione? Più o meno tutto.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Makari 2, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi dopo la messa in onda su Rai 1.