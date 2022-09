Mai scherzare con le stelle: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 8 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Mai Scherzare con le Stelle, film di genere commedia del 2020, diretto da Matteo Oleotto, con Alessandro Roia e Pilar Fogliati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Ines (Pilar Fogliati), una giovane psicologa che lavora come operatore ecologico. La ragazza è una grande appassionata di astrologia e una bugiarda perfetta. Accanto a lei abita Alfredo (Alessandro Roja), il suo vicino di casa, laureato in robotica e ricercatore in università. Il giovane ingegnere sta progettando un robot con una peculiarità: comprende i desideri dell’essere umano. Quando a casa di Ines si rompe una tubatura, il soffitto di Alfredo inizia a gocciolare, rischiando di provocare danni al suo robot. Questo incidente domestico è l’occasione per far incontrare i due giovani, che – sebbene abitino nello stesso palazzo – non provano simpatia l’uno per l’altra; infatti, sono completamente diversi tanto da essere quasi opposti. Quando i genitori di Ines irrompono senza preavviso in casa sua, la netturbina vede nell’appartamento del suo vicino un luogo in cui rifugiarsi tanto che la madre e il padre si convincono che Alfredo sia il suo convivente. La giovane un po’ sognatrice e confidente in oroscopi e stelle si ritroverà a condividere ogni spazio con l’odiato ingegnere dal temperamento razionale. Sarà guerra o amore?

Mai scherzare con le stelle: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mai scherzare con le stelle, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Alessandro Roia: Alfredo

Pilar Fogliati: Ines

Carlotta Natoli: Rosalyn

Emanuela Grimalda: Marina

Fiorenza Pieri: Erika

Adriano Pantaleo: Roberto

Maurizio Fanin: Antonio

Ariella Reggio: Luisa

Streaming e tv

Dove vedere Mai scherzare con le stelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 settembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv.