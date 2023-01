Mad Max – Fury Road: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Mad Max è un film del 2015 diretto da George Miller che vede tra i protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron. La pellicola rappresenta un futuro distopico post apocalittico dove benzina e acqua sono risorse rarissime. Il film va in onda questa sera, domenica 8 gennaio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno, e ha ricevuto tante candidature agli oscar (ben dieci) e ha portato poi a casa sei statuette dorate per il miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro. Mad Max Fury Road è il film più premiato del 2016 e il primo della serie ad aver ottenuto una candidatura agli Oscar (figurarsi a vincerne sei, poi). Di cosa parla? Qual è la trama e il cast? Vediamolo insieme.

Trama

Il futuro non è mai sembrato così difficile per i protagonisti di Mad Max Fury Road. Siamo in Australia e una serie di catastrofi hanno causato il crollo della civiltà umana. Max è un ex poliziotto che soffre moltissimo della perdita della sua famiglia. Vaga nel deserto da solo, a bordo della sua V8 Interceptor, finché non viene catturato dai Figli di Guerra, un’armata di guerrieri che tingono la propria pelle di bianco. Al comando dei Figli della Guerra c’è Immortan Joe.

Portato nella cittadella, Max diventa un donatore universale di sangue. La svolta arriva grazie a Furiosa, una Figlia di Guerra che viene mandata a recuperare carburante. Nel tragitto però mette in atto il suo piano di fuga e il leader manda subito una squadra per recuperare lei e i ribelli. Nella squadra d’assalto c’è anche Max, prigioniero. Quando le due squadre s’incontrano, Max può unirsi a Furiosa e così parte la loro fuga.

Mad Max – Fury Road: il cast

Ma qual è il cast di Mad Max? Protagonisti attori famosissimi. Un film degno di sei premi Oscar è composto da un cast altrettanto stellare. Il protagonista, Max, è interpretato da Tom Hardy, mentre Furiosa è Charlize Theron. NIcholas Hoult interpreta Nux, mentre Hugh Keays-Byrne è Immortan Joe. Ma vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tom Hardy: Max Rockatansky

Charlize Theron: Imperatrice Furiosa

Nicholas Hoult: Nux

Hugh Keays-Byrne: Immortan Joe

Josh Helman: Slit

Nathan Jones: Rictus Erectus

Rosie Huntington-Whiteley: Angharad la splendida

Zoë Kravitz: Toast la sapiente

Riley Keough: Capable

Abbey Lee: Dag

Courtney Eaton: Cheedo la fragile

John Howard: Il Mangiauomini

Richard Carter: Il Fattore

iOTA: Doof Warrior

Angus Sampson: Organic Mechanic

Jennifer Hagan: Miss Giddy

Megan Gale: Valchiria

Melissa Jaffer: Custode dei semi

Gillian Jones, Joy Smithers, Melita Jurisic, Antoinette Kellerman, Christina Koch: Vuvalini

Jon Iles: Ace

Quentin Kenhian: Corpus Colossus

Coco Jack Gillies: Glory la bambina

Chris Patton: Morsov

Streaming e tv

Dove vedere Mad Max in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 gennaio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.