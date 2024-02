Mad in Italy: le anticipazioni (cast, comici, ospiti) della quinta puntata su Rai 2, 19 febbraio

Questa sera, 19 febbraio 2024, su Rai 2 va in onda in prima serata la quinta puntata di Mad in Italy, lo show comico condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, con Stefano Palatresi che si dedicherà della colonna sonora. Protagonisti comici provenienti da tutta Italia, per sei puntate di assoluto divertimento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio di stasera.

Anticipazioni e cast

Quinto appuntamento con le risate e la leggerezza dello show. Risate assicurate e tanta spensieratezza con comici provenienti da tutta Italia e tanti volti noti del panorama italiano. A fare gli onori di casa, Gigi e Ross con Elisabetta Gregoraci, insieme a Stefano Palatresi, che con la sua orchestra eseguirà brani dal vivo.

I 40 comici, divisi tra le varie serate, intratterranno gli spettatori con sketch, monologhi, musica e personaggi sempre diversi. Presenti volti già amati dal pubblico, come Vincenzo Albano, Leonardo Fiaschi, Luce Pellicani, Mino Abbaciccio, e nuovi come Marco Turano e Gianni Cinelli. La scenografia colorata, arricchita dai toni caldi del rosso e del fucsia, contribuiscono a creare un’atmosfera che si sposa perfettamente con lo spirito vivace dello show. Uno show, attuale, attento ai cambiamenti e alle mille sfumature dei tempi, delle tendenze e delle mode che cambiano di continuo.

Streaming e tv