Ma cosa ci dice il cervello streaming e diretta tv: dove vederlo

Stasera, martedì 17 novembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Ma cosa ci dice il cervello, film del 2019 con protagonista Paola Cortellesi. Una commedia che racconta le avventure di un agente segreto che però si camuffa da impiegata remissiva e dal profilo basso. Dove vedere in diretta tv e live streaming Ma cosa ci dice il cervello? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Come detto, il film va in onda oggi – martedì 17 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (in chiaro, gratis).

Ma cosa ci dice il cervello in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire la commedia con Paola Cortellesi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Location

Abbiamo visto dove vedere Ma cosa ci dice il cervello, ma dove è stato girato (location)? Il film è stato girato a Roma ma non solo. “È sempre un piacere lavorare con Paola e Riccardo, e tutti gli altri – ha racconato Carla Signoris. – Anche se io li ho incontrati poco mentre loro andavano a Siviglia, in Russia, a Marrakech. A me non mi hanno portato fuori!”. Un peccato, visto che molte delle sequenze più spettacolari si son svolte proprio sulla celebre Piazza Jamaa el Fna della città marocchina e al Marrakesh Menara Airport. Della location moscovita si distinguono invece alcuni degli scorci più famosi della città e della Krasnaya Ploshchad, la Piazza Rossa, immortalata dal lato del Museo di Storia e del Cremlino.

