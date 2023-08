L’uomo della pioggia: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, mercoledì 2 agosto 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda L’uomo della pioggia (The Rainmaker), film del 1997 diretto da Francis Ford Coppola, tratto dal romanzo omonimo di John Grisham. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Appena laureatosi in giurisprudenza ed in attesa dell’abilitazione da avvocato, Rudy Baylor si scontra subito con la dura realtà della professione forense. Il bisogno di lavorare lo porta a cercare clienti e casi legali ovunque sia possibile, ma ciò significa frequentare personaggi di dubbia fama per sbarcare il lunario mentre Rudy vuole combattere le ingiustizie di un sistema che favorisce i ricchi e i potenti. Dopo un primo licenziamento, Rudy viene assunto da Bruiser Stone, un avvocato legato alla criminalità organizzata.

Qui conosce Deck Shifflet, praticante che non ha mai superato l’esame di abilitazione all’albo degli avvocati, ma che conosce tutti i retroscena del sistema legale. Grazie al professore del corso di “Diritto della terza età”, Rudy entra in contatto con Dot Black, una donna il cui figlio sta morendo di leucemia e al quale l’assicurazione non vuole riconoscere alcuna indennità per le cure; Rudy si dimostra sensibile alla questione e decide di seguire il caso in prima persona. In più, non appena superato l’esame di abilitazione, viene convinto da Deck, impaurito dalle indagini che l’FBI sta svolgendo in merito agli affari del loro principale, Bruiser, a lasciare lo studio legale e a mettersi in proprio, dividendo le spese e i profitti al 50%.

L’uomo della pioggia: il cast

Abbiamo visto la trama de L’uomo della pioggia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Rudy Baylor

Danny DeVito: Deck Shifflet

Claire Danes: Kelly Riker

Jon Voight: Leo F. Drummond

Mary Kay Place: Dot Black

Danny Glover: Tyrone Kipler

Teresa Wright: Colleen ‘Miss Birdie’ Birdsong

Virginia Madsen: Jackie Lemancyzk

Mickey Rourke: Bruiser Stone

Red West: Buddy Blake

Johnny Whitworth: Donny Ray Blake

Andrew Shue: Cliff Riker

Roy Scheider: Wilfred Keeley

Dean Stockwell: Harvey Hale

Adrian Roberts: Butch

Sonny Shroyer: Delbert Birdsong

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo della pioggia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 agosto 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.