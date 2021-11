L’ultima discesa: trama, cast e streaming del film

Stasera, 30 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda L’ultima discesa, film del 2017 diretto da Scott Waugh, con Josh Hartnett e Mira Sorvino. La pellicola è ispirata alla vera storia del campione di hockey Eric LeMarque, raccontata nella sua biografia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Eric LeMarque, un ex giocatore di hockey professionista, dopo aver causato un incidente automobilistico, fugge sulle montagne in cerca di adrenalina facendo dello snowboard. Dovendo fare i conti con una dipendenza da metanfetamine e una vita che gli sta sfuggendo di mano, Eric decide di prendersi un giorno per staccare, ignorando i numerosi avvertimenti sull’imminente arrivo di una tempesta. Durante un’imponente tormenta di neve LeMarque si allontana dalla pista perdendo l’orientamento. Nessuno sa che si è perso, nessuno sa dove si trova ed è completamente solo. In un primo momento il campione non si rende conto di quanto la situazione sia disperata e cerca di trovare un riparo e dell’acqua. Le sue condizioni precipitano quando si trova di fronte ad una coppia di lupi che, vedendolo, chiamano il branco, ed è quindi costretto a crearsi una tana per poter passare la notte, grazie alla sua tavola da snowboard.

L’ultima discesa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’ultima discesa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Josh Hartnett: Eric LeMarque

Mira Sorvino: Susan LeMarque

Sarah Dumont: Sarah

Nathan Stevens: Seth

Jason Cottle: David LeMarque

Kale Culley: Eric LeMarque giovane

Austin R. Grant: Corey

Sean Pilz: Jack

Vashi Nedomansky: Spivack

David H. Stevens: Wade

Beth Waugh: Beth

Streaming e tv

Dove vedere L’ultima discesa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.