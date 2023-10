L’ultima alba: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 7 ottobre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda L’ultima alba, un film statunitense del 2003, diretto da Antoine Fuqua con protagonisti Bruce Willis, Monica Bellucci e Cole Hauser. Ma vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film segue le controverse vicende di un gruppo di militari in missione in Africa. Quando il governo democratico nigeriano viene spodestato da un violento colpo di stato militare, il tenente dei Navy SEAL A.K. Waters (Bruce Willis) e il suo team vengono inviati sul posto per portare in salvo la dottoressa Lena Kendricks (Monica Bellucci). La donna si trova in un remoto villaggio della Nigeria, dove si sta prendendo cura delle vittime della guerra civile in corso.

Quando Waters arriva, la dottoressa si rifiuta di andarsene, a meno che non possa portare i civili in difficoltà al confine più vicino, dove ottenere asilo politico e riparo dalle armate ribelli. A quel punto il veterano Waters si trova in difficoltà, poiché gli ordini del capitano Bill Rhodes (Tom Skerritt) sono stati chiari: deve rimanere fuori dalle dinamiche del conflitto. Tuttavia, vedere con i propri occhi la brutalità e le violenze perpetrate dai ribelli sugli abitanti inermi mette a dura prova il tenente, che si trova a dover scegliere tra ignorare la guerra in corso e seguire gli ordini o seguire la propria coscienza e proteggere un gruppo di innocenti vittime…

L’ultima alba: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film L’ultima alba? Protagonisti sono Bruce Willis, Monica Bellucci e Cole Hauser. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Bruce Willis: A.K. Waters

Monica Bellucci: Lena Fiore Kendricks

Cole Hauser: James ‘Red’ Atkins

Eamonn Walker: Ellis ‘Zee’ Pettigrew

Johnny Messner: Kelly ‘Lake’

Nick Chinlund: ‘Slo’

Paul Francis: ‘Doc’

Charles Ingram: ‘Silk’

Tom Skerritt: Bill Rhodes

Peter Mensah: Terwase

Streaming e tv

Dove vedere L’ultima alba in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 ottobre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.