Le cause della morte di Luigi Borghese, il marito di Barbara Bouchet: la malattia

Quali sono state le cause della morte di Luigi Borghese, il marito di Barbara Bouchet ospite a Oggi è un altro giorno? Luigi Borghese è morto nel febbraio 2016 all’età di 80 anni di età, a causa di una lunga malattia. La notizia della sua morte è stata data sui social dal figlio Alessandro, con una foto di gruppo insieme a lui e suo fratello Massimiliano.

Nel 1974 Borghese ha sposato Barbara Bouchet. La coppia ha avuto due figli: Massimiliano e Alessandro. Quest’ultimo è il famoso chef italiano che ha portato la sua passione per la cucina e la ristorazione anche sul piccolo schermo lanciando il format 4 ristoranti. Luigi e Barbara si sono separati nel 2006. Anche dopo la fine della loro relazione, i due hanno continuato a stimarsi reciprocamente e si sono impegnati per restare uniti per il bene della famiglia. “Tra me e mio marito non è accaduto nulla di drammatico, ma oggi ci siamo accorti di aver esaurito la nostra esperienza di vita insieme. Ma lo rispetto e continuerò a volergli bene”, disse l’attrice.

Luigi Borghese è stato il marito di Barbara Bouchet, che questo pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai 1. Nato a Napoli il 7 marzo del 1936, Luigi Borghese ha iniziato a lavorare da giovanissimo: prima venditore porta a porta, poi banditore d’aste e infine imprenditore. A cavallo tra gli anni ’70 e ’80, ha prodotto alcuni film, tra cui “Spaghetti a mezzanotte” del 1981, interpretato da Lino Banfi e Barbara Bouchet. Nel 1974 Borghese ha sposato Barbara Bouchet, con il quale ha avuto due figli: Alessandro, nato nel 1976, e Massimiliano, nato nel 1989.

L’imprenditore e l’attrice sono rimasti insieme fino al 2006, ma la Bouchet è rimasta al fianco dell’ex marito fino alla fine: “Gli sono rimasta vicino fino alla fine, l’ho curato in tutte le sue varie malattie, purtroppo. Ci siamo separati, non vivevamo più insieme ma gli sono rimasta vicino. Non credo che ci sarà mai un amore come quello”, ha detto a Oggi è un altro giorno. In una recente intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, la Bouchet ha ricordato l’ex marito: “Luigi era un istrione.. Gli ho detto che se voleva stare con me doveva dimenticarsi la gelosia. E l’ha fatto”.