Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regia della seconda stagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della seconda puntata Diana, dopo avere appreso la verità sulle sue origini, non riesce ad accettare la sua identità. Nel tentativo di fermare il turbinio di pensieri nella sua testa, cede alle droghe pesanti, mettendo la sua vita in grave pericolo. Emma ed Enrico intervengono appena in tempo e riescono a salvarla. Diana viene trasportata d’urgenza in ospedale. Intanto, la giovane sviluppa una vera e propria ostilità sia nei confronti di Emma che di Petra, la donna con cui è cresciuta e che riteneva sua madre. Inoltre, la storia di Alice, che da bambina è stata rapita e venduta, diventa di dominio pubblico.

Nel corso della seconda puntata, poi, Diana decide di tornare in accademia. La cosa non fa di certo piacere a Vicky, che si scaglia rabbiosa contro di lei e la minaccia pesantemente. Sostiene di avere scoperto un segreto che la riguarda e di volerlo rivelare a Emma Conti. Diana è pronta a tutto pur di fermarla, ma fino a che punto si spingerà? Inoltre, all’improvviso e senza dare alcuna spiegazione, Vicky prende la decisione di partire per Barcellona. Intanto, Petra è in pericolo, qualcuno attenta alla sua vita.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Nella seconda stagione ritroviamo oltre ad Anna Valle anche Giuseppe Zeno. Insieme a loro, rivediamo le cinque ballerine scelte da Emma e le loro famiglia, ma non mancano dei nuovi personaggi per alimentare nuovi misteri. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: