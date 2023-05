Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, mercoledì 3 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regia della seconda stagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della quarta puntata i colpi di scena non mancheranno. A tenere banco saranno le vicende di Diana e quelle di Emma. In particolar modo, gli spoiler della serie televisiva con Anna Valle raccontano che Diana tornerà a casa e riuscirà a trovare una lettera che, diverso tempo prima, era stata scritta da Petra. Tale missiva, però, finirà per scatenare l’ira e la rabbia della ragazza che andrà così su tutte le furie e, a quel punto, si renderà conto di aver bisogno di aprirsi e parlare con qualcuno. Fondamentale per lei, sarà ancora una volta la presenza di Emma: l’insegnante di ballo accoglierà lo sfogo della sua allieva ma, al tempo stesso, sentirà anche il bisogno di proteggere Enrico.

Emma Conti farà una scoperta che la lascerà profondamente turbata. La donna verrà a conoscenza di un segreto che riguarda Roberto. Fino a questo momento, tale segreto non era mai venuto a galla: di cosa si tratta e quali sono le conseguenze che potrebbe avere nel corso delle puntate finali della fiction con Anna Valle?

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Nella seconda stagione ritroviamo oltre ad Anna Valle anche Giuseppe Zeno. Insieme a loro, rivediamo le cinque ballerine scelte da Emma e le loro famiglia, ma non mancano dei nuovi personaggi per alimentare nuovi misteri. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: