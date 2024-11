L’attore Lucas Bravo medita l’addio a Emily in Paris: “In questa serie non c’è voglia di rischiare”

Lucas Bravo, l’attore che interpreta l’affascinate chef Gabriel in Emily in Paris, sta meditando di lasciare la serie tv distribuita da Netflix. Lo ha confidato lui stesso in un’intervista al magazine online Indiewire.

L’attore francese si dice insoddisfatto dell’involuzione compiuta dal suo personaggio nel corso degli anni: “Lo ‘chef sexy’ era molto parte di me nella prima stagione e ci siamo allontanati stagione dopo stagione a causa delle scelte che fa e della direzione che gli fanno prendere. Non sono mai stato così lontano da lui”, lamenta.

Usando una metafora culinaria, Bravo sostiene che il suo personaggio sia stato “lentamente trasformato in guacamole” e che lo show è diventato pieno di “soufflé” narrativi.

“Ho provato a dare delle sfumature alle stagioni, ma non abbiamo molta libertà sul set. Non possiamo cambiare una parola o un’emozione. Loro – osserva l’attore riferendosi ai produttori e agli sceneggiatori della serie – sanno cosa vogliono e noi dobbiamo solo assecondarli”.

Questo, aggiunge, “mi fa dubitare se voglio far parte della quinta stagione […] perché il mio contratto finisce alla quarta stagione. Voglio davvero vedere se Gabriel torna a essere il suo sé divertente, sfacciato, giocoso e vivo. Perché tre stagioni in cui si recita la parte del malinconico, triste, depresso e perso non sono più divertenti. È una commedia, tutti si divertono intorno a me, tutti saltano in giro e io sto lentamente sprofondando in chissà cosa”.

“Nella prima stagione – prosegue – c’era molto di me in lui. Ma poiché lo hanno reso in un certo senso ignaro di ciò che lo circondava, della dinamica, sempre vittimistico e sempre completamente perso nella traduzione e ignaro di tutto ciò che accadeva intorno a lui e manipolato da tutti, è diventato un po’ poco divertente per me girare o vedere un personaggio che amo così tanto e che mi ha portato così tanto, essere lentamente trasformato in guacamole. Mi sono davvero allontanato da lui”.

Bravo, 36 anni, attualmente impegnato nella promozione del film poliziesco Freedom, diretto da Mélanie Laurent, ha un legame forte con l’Italia: tra il 1996 e il 1997 ha vissuto un anno a Parma perché suo padre, il calciatore francese Daniel Bravo, giocava nella squadra locale. Nell’ultima stagione andata in onda di Emily in Paris, la protagonista Emily, interpretata da Lily Collins, si trasferisce proprio in Italia, a Roma. Ma stando a quanto trapela dall’intervista si tratterà solo di un trasloco temporaneo.

“Probabilmente – dice Bravo a proposito di chi ha potere decisionale sulla serie – si stanno aggrappando a qualcosa che non sono riusciti a misurare e che ha avuto un tale successo che ora sono molto attenti a non cambiare la ricetta e a mantenerla com’era. Tutto ciò che potrebbe andare fuori strada – osserva – viene accuratamente ritirato. Sono un sacco di soufflé. Incinta? No, falso positivo. Andare a Roma? No, tornare. Ci sono un sacco di cose del genere. C’è una mancanza di rischio”.

Tuttavia, chiarisce l’attore, “adoro lo show. Ha dato inizio a tutto per me. Adoro lo show e le persone che ci sono dentro. Nel dire questo, mi sento come se non fossi gentile o grato, ma quando ami qualcosa vuoi che sia… Vuoi la versione migliore. Non mentirò – conclude Bravo -, sono stato frustrato dalla direzione che sta prendendo il mio personaggio. Ma vedremo dove andrà. Lo show non è finito.”

LEGGI ANCHE: La figlia di Balotelli e Fico è campione nazionale di karate. La madre: “Come papà, Mario dovrebbe fare di più”