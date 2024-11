Pia Fico Balotelli, la figlia 12enne di Mario Balotelli e Raffaella Fico, si è laureata campionessa nazionale di karate 2024. Lo ha annunciato orgogliosa la madre sui social.

“Oggi la mia principessa ha raggiunto il suo primo traguardo, io fiera ed orgogliosa lì a fare il tifo per te amore mio”, scrive Raffaella Fico su Instagram, postando una serie di foto, il primo dei quali mostra la ragazzina in piedi sul gradino più alto del podio con i guantoni in bella vista.

Il post ha ricevuto il like di papà Mario, che a 34 anni è appena tornato a giocare in Serie A, ingaggiato dal Genoa.

“Come papà, Mario dovrebbe impegnarsi un po’ di più, giusto un po’ di costanza, ma ovviamente ama Pia in maniera smisurata e la cosa è reciproca”, ha detto Fico in una recente intervista televisiva nel programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo.

Nell’intervista la showgirl 36enne ha spiegato che, dopo un iniziale periodo burrascoso, ora fra lei e il calciatore è tornato il sereno, anche per amore della figlia.

Balotelli e Fico sono stati legati sentimentalmente dal giugno 2011 ad aprile 2012. Pia è nata il 5 dicembre di quell’anno e il padre l’ha riconosciuta nel febbraio 2014.

“Me lo presentò sua sorella, che avevo conosciuto a L’Isola dei Famosi, e la prima impressione fu per il fisico, poi scoprii che era anche molto simpatico e divertente”, ha raccontato Fico.

“Purtroppo non è andata bene e all’epoca non è stato semplice. Ero una ragazza innamorata che aveva creduto in una persona, ma ormai è come se fossimo fratello e sorella, abbiamo superato tutto, siamo oltre e mi chiede persino qualche consiglio sulle fidanzate…”.

