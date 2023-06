Love Mi 2023, il cast: cantanti, conduttori e ospiti del concerto

Quali sono i cantanti, conduttori e ospiti (il cast) di Love Mi 2023, il concerto benefico in programma oggi – 27 giugno 2023 – a Milano? Fedez, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento da lui organizzato, ha spiegato che “non c’è un grande studio, scelgo con Vivo Concerti. Loro mi propongono dei nomi, io dico mi piace/non mi piace. Mi piacerebbe che Love Mi ricordasse lo spirito dei grandi eventi televisivi del passato, ma in modo meno istituzionale di altre manifestazioni che si tengono in piazza Duomo”. Alla conduzione vedremo tre giovani talenti: Mariasole Pollio, Max Angioni e Gabriele Vagnato. Tra i cantanti annunciati invece ci saranno:

Achille Lauro

Andrea Damante

Angelina Mango

ANNA

Annalisa

Articolo 31/J-Ax

AVA

Bresh

Caneda

Capo Plaza

Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

gIANMARIA

Il Pagante

La Sad

Lazza

Luigi Strangis

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

MILES

Rondodasosa

Seryo

Speranza

Tananai

Tedua

Tony Effe

VillaBanks

Scaletta

Ma qual è la scaletta di Love Mi 2023, il concerto organizzato da Fedez in onda su Italia 1? L’ordine d’uscita dei vari cantanti sul palco di piazza Duomo non è stata svelato. Non sappiamo al momento quindi chi canterà per primo e così via. Per scoprirlo non ci resterà che seguire il concerto dal vivo o tramite il proprio televisore. Qui sopra abbiamo comunque raccolto tutti i cantanti annunciati nei giorni scorsi come ospiti del concerto benefico.