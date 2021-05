L’oro di Scampia streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, sabato 8 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda L’oro di Scampia, film del 2013 diretto da Marco Pontecorvo con protagonisti Beppe Fiorello, Anna Foglietta e Gianluca Di Gennaro (già trasmesso su Rai 1 nel 2014). Dove vedere L’oro di Scampia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 8 maggio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

L’oro di Scampia streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming L’oro di Scampia, ma qual è la trama? Il film è liberamente ispirato al libro La mia vita sportiva scritto da Gianni Maddaloni: si tratta della storia del campione olimpico di judo a Sydney 2000, Pino Maddaloni (nel film Toni Capuano) e di suo padre Giovanni (nel film Enzo) che gestisce una struttura sportiva nel cuore di Scampia, allenando i ragazzi del quartiere. Enzo fa di tutto per poter salvare alcuni dei tanti ragazzi che finiscono in strada a delinquere. Uno di questi è Sasà che, dopo essere stato inseguito da un agente in borghese, trova in primo luogo rifugio nella palestra di Enzo e in un secondo momento decide di cambiare vita, specie quando un suo amico lo deride alle spalle davanti agli altri.