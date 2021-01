Lord of War: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 12 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Lord of War, film del 2005 diretto da Andrew Niccol. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il giovane Yuri Orlov e la sua famiglia arrivano negli Stati Uniti dall’Ucraina, fingendosi ebrei per ricevere condizioni immigratorie migliori, e si stabiliscono nella periferia di New York, la cosiddetta Little Odessa di Brooklyn. Un giorno Yuri assiste ad un fallito omicidio nel quale un boss della mafia russa riesce a sopravvivere e ad eliminare i suoi esecutori per poi girarsi, guardarlo fisso negli occhi e decidere di graziare il giovane testimone. Yuri capisce quindi che il suo compito non è lavorare nel ristorante di famiglia ma soddisfare un altro bisogno umano: le armi. Nel giro di poco tempo Yuri e il fratello Vitaly scalano il mondo del traffico d’armi, cominciando ad espandersi con la vendita di M16 che rimanevano dalla guerra del Libano del 1982. Man mano che il suo giro d’affari aumenta Yuri si trova a scontrarsi con Jack Valentine, un solerte agente dell’Interpol…

Lord of War: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lord of War, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: Yuri Orlov

Ethan Hawke: Jack Valentine

Jared Leto: Vitaly Orlov

Sake Tukhmanyan: Irina Orlov

Jean-Pierre Nshanian: Anatoly Orolv

Bridget Moynahan: Ava Fontane

Jasper Lenz: Gregor

Kobus Marx: Boris

Stephan De Abreu: Liev

Jeremy Crutchley: Mercante d’armi in fiera

Ian Holm: Simeon Weisz

Tanya Finch: Ingrid

Eamonn Walker: Andrè Baptiste sr.

Tanit Phoenix: Candy

Streaming e tv

Dove vedere Lord of War in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 gennaio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGO.

