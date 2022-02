Lol 2 – Chi ride è fuori, vincitore: cosa si vince, il premio

Cosa vince il vincitore di Lol 2 – Chi ride è fuori, il comedy show in onda su Amazon Prime Video? In palio ci sono ben 100mila euro. Attenzione: non andranno al comico vincitore, ma verranno devoluti ad un ente benefico che verrà scelto da chi vincerà questa edizione del programma. Ovviamente, però per i vari artisti in gara ci sarà un ritorno economico: oltre al cachet percepito, in molti – se non tutti – ne godranno in termini di popolarità e vedranno la loro carriera rilanciata. Ma veniamo alle regole dello show. Le regole rispetto allo scorso anno non cambiano: sei ore durante cui sketch, imitazioni, personaggi ed improvvisazione terranno banco, con l’obiettivo di sgamare chi si farà scappare una risata. Prima un’ammonizione, poi l’eliminazione: chi perde può recarsi nel salottino poco distante dal teatro in cui si tiene la gara a seguirne gli sviluppi. Lo scorso anno la vittoria andò a Ciro Priello dei The Jackal, chi trionferà questa volta? Non ci resta che seguire lo show per scoprirlo.

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa vince il vincitore di Lol 2 – Chi ride è fuori, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Come detto, lo show va in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire da giovedì 24 febbraio 2022 (prime 4 puntate). Per accedervi bisogna sottoscrivere o aver già sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Prezzo? Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Amazon Prime si rinnova automaticamente a euro 36/anno. E’ possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento. Dopo i primi 30 giorni gratis, l’iscrizione ad Amazon Prime prosegue automaticamente a euro 36/anno.