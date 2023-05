Chi è la fidanzata di Lodo Guenzi, ospite a Domenica In

Chi è la fidanzata di Lodo Guenzi, ospite a Domenica In nella puntata del 7 maggio 2023? Ve lo diciamo subito: intorno alla compagna di Lodo Guenzi, il cantante e frontman della band “Lo Stato Sociale”, regna il mistero. Lodo ha lasciato intendere più volte di condividere la sua vita con una dolce metà, ma non ha mai voluto approfondire la questione. Qualche tempo fa ha dichiarato: “Forse sono allo scatto definitivo, sto molto bene con una persona“, ma quando un giornalista gli ha chiesto chi fosse questa persona, lui ha dichiarato: “Neanche per sogno, non ve lo dirò mai“. Insomma, l’identità della sua amata è segreta, ma come recita spesso: “La donna che abbiamo amato di più è la libertà“.

Lodo Guenzi è sempre stato molto riservato sulla vita amorosa e privata e si definisce un ragazzo molto timido. Più volte alla stampa ha detto di non voler essere chiamato “Il leader della band”, perché non lo sente un ruolo che gli pertiene. Sembra che tutti i componenti del gruppo siano fidanzati, ma le identità di queste persone sono avvolte nella segretezza. Sappiamo, però, che molto spesso sono proprio i loro amori ad essere lo spunto perfetto per scrivere i testi delle canzoni. Lodo, a proposito della sua donna ideale, ha dichiarato di volere al suo fianco una persona forte e indipendente, che non rinunci mai ad un lavoro o ad un viaggio o altro per lui.

Una sua recente canzone, Per farti ridere di me, è nata ispirata da una storia d’amore di Lodo Guenzi. “Sono stato quattro anni con una ragazza. Ho fatto dei gran casini. L’ho tradita, ho scritto niente di speciale, mi ha chiesto almeno non cantarla tu. Ci siamo amati, ci siamo fatti male. È finita a pochi giorni dal suo compleanno”, le sue parole su Instagram.

“Preso dal senso di colpa, mi sono rifugiato a Livorno per due giorni. Ho bevuto il mar Tirreno e registrato una canzone per lei da Appino degli Zen. Gliel’ho regalata per il compleanno, con la promessa che non l’avrei mai pubblicata, sarebbe stata solo per lei. Lei l’ha ascoltata e ha detto “già fai i casini, già mi molli, poi mi fai pure la canzone? Allora sei un coglione”. Aveva ragione”.

Quello che è venuto dopo, però, non è stato meno importante: “Due anni fa, da amica, mi ha detto: “hai pubblicato tutte le canzoni scritte per altre, l’unica che hai scritto per me se la pubblichi non è che mi dispiace”. Ora è uscita, con la voce di Mob e la mia. È la canzone più intima da molto tempo, è per una ragazza che mi ha salvato la vita mostrandomi quanto sono ridicolo, buffo, sbagliato, storto, sfigato, bambino. Quanto può essere bello avere a fianco qualcuno che sa ridere con te mentre ride di te”.