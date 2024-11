Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 4 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le cose” del programma i “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Non solo “faccia a faccia” ma anche “confronti”. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a “sfidarsi” sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio “duello” tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo.

In questa puntata gli ospiti sono Massimo Cacciari, Giovanna Botteri, Pierpaolo Bombardieri, Mauro Mazza, Thomas Mackinson, Maurizio De Giovanni, Maria Luisa Iavarone e Peppe Barra. Giletti si confronterà con Cacciari sui temi dell’attualità alla vigilia delle elezioni negli Stati Uniti. E da New York si collegherà Giovanna Botteri. Obiettivo, inoltre, sulla manovra prevista dal governo, sulle tasse e sul lavoro con il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri. In sommario anche il mistero de “La cattura di San Pietro”, il quadro di Rutilio Manetti che potrebbe costare a Vittorio Sgarbi dai 4 ai 12 anni di carcere. A seguire, si va a Napoli dove, a meno di 24 ore dai funerali di Emanuele Tufano, il quindicenne del rione Sanità ucciso il 24 ottobre scorso in una sparatoria con un altro gruppo di ragazzini, si torna a sparare. La vittima è il diciannovenne Santo Romano, colpito da un proiettile al petto per una scarpa pestata. Previsto un collegamento dalla chiesa dove sono stati celebrati i funerali di Emanuele e dove Peppe Barra canterà per ricordarlo. Sarà l’occasione per raccontare che c’è anche un’altra Napoli dove parroci e società civile lavorano per il bene dei ragazzi.

Infine, si torna sull’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, approfondendo i rapporti tra alcuni rapper famosi – Fedez, Emis Killa e Lazza – e gli ultras della curva rossonera. Interviste e documenti esclusivi portano fino in Calabria dove gli uomini del capo della curva del Milan, Luca Lucci, mettevano le mani sulla gestione di serate e concerti grazie alla vicinanza con alcune famiglie della ‘ndrangheta.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 4 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.