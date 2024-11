Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 25 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le cose” del programma i “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Non solo “faccia a faccia” ma anche “confronti”. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a “sfidarsi” sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio “duello” tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo.

Nella puntata di oggi continua l’inchiesta sulle curve di Inter e Milan con documenti esclusivi e importanti novità: dopo il pentimento di uno dei capi ultrà dell’Inter Andrea Beretta, è stato trovato l’arsenale della curva Nord con kalashnikov, pistole e bombe a mano. E una nuova misura di custodia cautelare è stata emessa per il capo ultrà rossonero Luca Lucci.

Si passerà poi a parlare del dipinto “Concerto con bevitore” di Valentin de Boulogne, per il quale l’ex sottosegretario Vittorio Sgarbi è accusato di esportazione illecita di beni culturali.

Ospite del programma per un “one to one” anche il professore Massimo Cacciari con il quale si parlerà dell’attualità politica, interna ed internazionale. A seguire, per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in studio ci saranno le attrici del film “Leggere Lolita a Teheran”: il grido delle donne iraniane che combattono per la libertà è il grido di tutte le donne del mondo contro una società che le vuole ancora subordinate agli uomini.

Infine, un’inchiesta sulle grandi truffe a danno dell’istruzione italiana: centinaia di persone, dopo aver pagato profumatamente dei corsi on line, si sono ritrovate titoli di studio o di specializzazione, diplomi e lauree completamente falsi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 25 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.