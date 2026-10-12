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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si torna a parlare della morte di David Rossi in occasione delle nuove perizie dei Ris e della Commissione Parlamentare d’Inchiesta, che potrebbero dare una svolta al caso dopo oltre 13 anni. Dettagli inediti sulla morte del manager del Monte Paschi di Siena portano alla luce nuovi elementi sul legame tra la morte di Rossi e la ‘ndrangheta. Ospiti: Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta e l’avvocato della famiglia Rossi, Carmelo Miceli.

E prosegue anche l’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nei servizi di pulizie di alcuni ospedali di Palermo, inchiesta che si intreccia con l’indagine per corruzione che ha coinvolto l’ex vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao. Ospite il giornalista e deputato regionale Ismaele La Vardera.

Luci ancora accese sull’attentato a Sigfrido Ranucci. Ad un anno dall’esplosione di quella “bomba d’amore” che ha spalancato le porte del carcere per Valter Lavitola, l’intera vicenda resta avvolta da molte ombre e interrogativi. E il quadro si amplia, con nuove rivelazioni sulla vasta rete di affari internazionali tessuta dal faccendiere campano. Ospiti: Nello Trocchia e Francesco Borgonovo.

Le indagini del Ris di Parma sul caso Garlasco continuano a far discutere. Al centro della puntata le domande rivolte a chi, nel 2007, condusse gli accertamenti scientifici e sostenne l’accusa contro Alberto Stasi. Oggi emergono esiti negativi di alcune analisi mai comunicati: perché quei risultati non furono resi noti?  Ospiti, tra gli altri, Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e Umberto Brindani, direttore di “Gente”.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 12 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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